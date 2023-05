İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin kararının, milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akşener, şunları söyledi:

"BUGÜN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKAN HER BİR İNSANIMIZIN OYU BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle; sandıklarda görev yapan tüm müşahitlerimize, okul ve sandık görevlilerimize, avukatlarımıza, sandıklara giderek oy kullanan partililerimize ve her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ama en çok gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün demokrasiye sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Yapılan tüm kara propagandalara, tüm provokasyonlara rağmen milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içerisinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun.

"BİZE DÜŞENDE BU MESAJI ANLAMAK, ANLADIKTAN SONRA DA GEREĞİNİ YAPMAKTIR"

Biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var ve bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan ve birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ne yazık ki ekonomi geliyor. İşte bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme, çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini bugüne kadar olduğu gibi yine aynı düsturla aynı ciddiyetle aynı seçmen veli nimettir anlayışıyla yürüteceğiz kimse merak etmesin. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki; seçmen bizim için en halis ölçüttür. Çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"MİLLET İRADESİ ELBETTE BAŞIMIZIN TACIDIR"

Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik ya da kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Çünkü eğer ki demokrasiye inanıyorsak seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız. Uzun yıllar üniversitede inkılap tarihi hocalığı yaptım, 15 yıla yakın. Demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini her bir konunun her bir kavramın her bir eylemin tartışılabileceğini, itiraz edilebileceğini ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini, tartışılamayacağını o da hür iradeyle sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Yani bir irade ortaya konduğunda, 'bana niye yok, niye ona oy verdin' deme hakkı hiç kimsede yoktur, olamaz. Dolayısıyla millet iradesi elbette başımızın tacıdır.

Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında, milletimizin talepleri ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın veya şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik ve bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık ve pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına da izin vermeyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki; biz hala buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti'nin mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de.

"UMARIM Kİ KAZANMIŞLIK HIRSI KENDİSİNİN GÖZÜNÜ YENİDEN KÖR ETMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir hukuk devleti olma vasfı gereğince bizde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye, milletimiz bize destek olduğu sürece devam edeceğiz. Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Milletimizin kararının, milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar. Biz yarından itibaren bu sonuçları bu şekilde yorumlayacağız, gereken dersleri İYİ Parti olarak çıkaracağız.

"UMARIM Kİ SEÇİLMİŞ OLDUĞU BU SON DÖNEMİNDE TÜM TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNU BU DEFA HATIRLAR"

Her ne kadar Kısıklı'daki konuşması bu çerçevede pek umutlandırmamış olsa da çok üzüldüm Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu büyük bir şevk ve zevkle kendisini alkışlayan bu ülkenin vatandaşlarına 'yuhalattı' bu yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanına yakışmaz. Halbuki 'nerede kalmıştık' deyip herkesin, hepimizin cumhurbaşkanı olmayı makulde buluşmayı artık dertlerin üzerinden konuşmayı yol edinir, rehber edinir diye ummuştuk. İnşallah bu sondur bu ayıplı davranış, çok ayıpladım çok üzüldüm. Umarım ki seçilmiş olduğu bu son döneminde tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olduğunu bu defa hatırlar ve göreni de bu doğrultuda sürdürme ferasetini gösterebilir. Bizim için sonuç esastır yarın ilk gündür."

"BU MESAJI BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZLA BERABERCE OKUYACAĞIZ, ANLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Akşener konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Millet İttifakı'yla ilgili "Yürüyüşünüz beraber devam edecek mi, İYİ Parti müstakil olarak mı yoluna devam edecek?" sorusuna Akşener şu yanıtı verdi:

"Biz öncelikle, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. Ben arkadaşlarıma 15 gün sonra sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ikinci tura kaldığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var dolayısıyla buraya odaklanacağız ve ne yapmamız gerektiğini konuşacağız bizim 14 Mayıs'ta İYİ Parti açısından çıkan sonuçları tartışma işini 28 Mayıs gününün akşamı ister kazanalım ister kaybedelim ertesi günden itibaren; burada iki mesaj var. Biri İYİ Parti'ye verilen mesaj var. İkincisi ise biz 2018'deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Yani ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlamaya çalışacağız. İkinci adımı ise cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ortaya çıkan tablo. O nedenle biz önce İYİ Parti'nin oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğini çözeceğiz. Millet İttifakı nedir, ne değildir mevzusu daha sonraki bir mesele.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NE GİDİYORUZ ORADA DA BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

2018'de ben adaydım, sayın İnce adaydı, sayın Temel Karamollaoğlu adaydı. Hepimizin Millet İttifakı'nın adaylarıydık ve bir sözümüz vardı. İkinci tura kalanı birinci turdaki adaylar destekleyecekti. Hiçbirimiz kazanamadık, birinci turda sayın Erdoğan'ın kazanmasıyla bitti. Ondan sonra herkes partisinin genel merkezine döndü. Aradan zaman geçti ve Kasım ayı geldi. Yerel seçimlere bu sefer bizim teklimiz üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'yle İYİ Parti ortaklığında ortak bir belediye başkan adayları çıkarttık. Sonuçta iyi de bir başarı kazandık. Bu birlikteliğin büyük bir fayda sağladığını Türkiye açısından, moralleri yükselttiğini gördük. Bu seçimden sonra sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bu iki partinin yanına daha önce Demokrat Parti ve Saadet Partisi'yle oluşan Millet İttifakı bu sefer Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin de katılımıyla 6'lı masa haline geldi. 6'lı masanın ilerlemesi neticesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı Sayın Kılıçdaroğlu üzerinde kaldı ve seçime gidildi. Bugün saat 10 buçukta sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bizler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Orada da bir değerlendirme yapacağız."