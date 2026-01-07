Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası heyeti ile bir araya geldi

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve beraberindeki heyet ile TBMM'deki makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun TBMM'deki makamında Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
