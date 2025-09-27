İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin'de Gençlere Vurgu Yaptı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Mersin'de düzenlendiği 'Birinci Vazifen' mitingine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'de düzenlenen 'Birinci Vazifen' mitingine katılarak partililerle bir araya geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki alanda düzenlenen buluşmaya Dervişoğlu'nun yanı sırada milletvekilleri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Dervişoğlu, Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Dervişoğlu, "Biz hazır ve kararlıyız. Türkiye'nin sanayiden ticarete, tarımdan, asgari ücrete ve sosyal politikalara kadar tüm sorunlarını kucaklayan kalıcı çözümler üretmek için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Adınız gibi inan ve kendinize güvenin. Biz Türkiye'yi yönetmeye artık hazırız sevgili Mersinliler. Milletimizin desteğiyle Türkiye'yi üretimle büyüten, adaletle yöneten bir geleceğe kavuşturacak ve o geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bilmenizi isterim ki, Türkiye'nin çözülemeyecek hiç kim sorunu yoktur. Aranan ve beklenen doğru bir yönetimdir. Cesur ve iyi bir yönetimdir. Allah nasip edecek göreceksiniz. Ama sadece ben değil. Alnı açık, başı dik pırıl pırıl evlatlarımız yönetecek bu ülkeyi. Yoksulluğa ve işsizliğe prangalı evlere kapanmış ev gençleri var ya, anasından babasından harçlık istemeye utanan benim o güzel kardeşlerim var ya onlar yönetecek Türkiye'yi. Onlar geleceğe mühürlerini vuracaklar. Elbette hürriyetle ve istiklalle yönetecekler. Onlar burada, hepsi buradalar, yarınlarımızı ihya edecek kardeşlerim burada. Rantın yollarını değil, kalkınmanın yollarını, barajları onlar yapacak, işte onlar yetiştirecek sevgi ve irfan okutacak çocuklarımızı. Onlar düzeltecek adaletten azizini. ve yüce Türk milleti adına Türkün adına yaraşan hükmü işe bu genç kardeşlerim verecek. Ben onların tırnağının bile kanatılmasına izin vermeyeceğim. Türk milletinin, kutlu çınarının gölgesinde büyüyecekler, ulu bir çınar gibi tarihe mühürlerini vuracaklar Allah'ın izniyleö dedi.

'YARINLARIMIZ ONLARA EMANET OLACAK'

İktidarı gençlerle kuracaklarını kaydeden Dervişoğlu, "Haramdan korkan çiftçimiz, yöneticimiz, sanayicimiz onlar olacak. Ekmeğin hasını onlar üretecek. Domatesin en güzelini, limonun narenciyenin en verimlisini onların elleriyle toplayacağız. İyi yanımız cesur yanımız ve yarınlarımız onlara emanet olacak. Anadolu'ya hep birlikte yeniden imar ve ihya edeceğiz. Anadolu'ya yeniden yerleşeceğiz. Bizim yönettiğimiz Türkiye'de açlık sınırının altında bir asgari ücret, asgari ücretin altında bir emekli maaşı olmayacak. Hakkı gasp edilen emekçilerimizin ve emeklilerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunup kendilerine teslim edeceğizö diye konuştu.