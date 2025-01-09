İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Dem Parti ziyaretlerinin ardından Meclis'te bir komisyon kurulması" söylemlerine ilişkin "Bu konuyla ilgili meşru bir komisyon teşekkülü olursa bunu değerlendiririz. Ama 'TBMM'de bulunan siyasi şahsiyetlerden Türkiye'nin beklentileri adına bir araya gelmelerini ve platform oluşturmalarını istiyoruz.' türünden birtakım beklentilerin bizden karşılanmasını arzu ederlerse buna müspet bakabilme imkanımız yoktur." dedi.

Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te bir araya geldiği basın mensuplarının gününü kutladı, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki söylemlerine yönelik bazı MHP'li siyasetçilerin yorumlarına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli bir şey söyledi, ben de ona cevap verdim. Onun da buna saygıyla yaklaşması gerekir. Bu tür karşılıklı konuşmalarda mütekabiliyet esası, iki genel başkan birbirlerine cevap verdilerse bir genel sekreter ya da genel başkan yardımcısı üzerinden cevap verilmez ya da siyasetin hiç muhatabı olmayacağı bir kurumla cevap verilmez. Ne olursa olsun saygının esas alınması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaseti Anayasa'nın verdiği haklardan yararlanarak yaptığını belirten Dervişoğlu, "12 Eylül öncesinde öğrenciler kavga eder, sonra karakola giderlerdi. Onları ya polis ya da adliyede hakim barıştırırdı. Ancak sıkıyönetimin ilanından sonra yapılan kavgaların esas itibarıyla öğrenim özgürlüğünü engellemeye yönelik kavgalar olduğu ortaya çıktı ve müeyyideleri de öğrencileri korkuttu. Bazıları okuldan atıldı, bazıları da ağır cezalar aldı. Şu anda da farkında olmadan benim siyaset yapmamı engellemeye çalışıyorlar. Üsluplarıyla ve hakaretamiz ifadeleriyle Anayasal hakkımı kullanmamı engelliyorlar." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, bu konuda kendisinin yapacağı bir şeyin olmadığını ancak Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ne yapacağını merak ettiğini vurguladı.

Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Bizden randevu talep edenler DEM Parti değildi. DEM Parti kurumsal kimliğiyle bizden herhangi bir randevu talebinde bulunmadı. Sayın Devlet Bahçeli'nin yol göstermesi, Sayın Erdoğan'ın müsaadesiyle İmralı'ya giden, Abdullah Öcalan ile hükümet ya da Meclis arasında köprü olmaya çalışan 3 kişi bizi ziyarete gelmek istediler. Dolayısıyla herhangi bir siyasi sorumluluklarının olmaması nedeniyle kendilerine randevu verilmesi mümkün olmadı. Ayrıca Türkiye'de 'terörist' diye görevinden alınmış birisinin, bir aktör haline dönüştürülmesini de çok yerinde bulmuyorum. DEM Parti'den bir talep gelmiş olsaydı, kurullarımızı toplar buna karar verirdik."

DEM Parti heyetinin yaptığı görüşmelere değinen Dervişoğlu, "Meclis'te bir komisyon kurulmasına" yönelik söylemlere ilişkin "Komisyon oluşturulması noktasında kararı da kimin vereceğini bilmiyoruz; bunlar sadece konuşuluyor. Biz TBMM'deki bütün komisyon çalışmalarına katılıyoruz. Bu konuyla ilgili meşru bir komisyon teşekkülü olursa bunu değerlendiririz. Ama 'TBMM'de bulunan siyasi şahsiyetlerden Türkiye'nin beklentileri adına bir araya gelmelerini ve platform oluşturmalarını istiyoruz' türünden birtakım beklentilerin bizden karşılanmasını arzu ederlerse buna müspet bakabilme imkanımız yoktur." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz kimsenin artıklarını toplamak değil"

Partisinde yaşanan istifalara ilişkin değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, kimsenin ikbaline açılan kapıları kapatma niyetinde olmadığını, şimdiye kadar istifa edenlerin de kendisinin söylem ve eylemlerimden dolayı istifa etmediğini söyledi.

Dervişoğlu, "bazı partilerin katılımıyla İYİ Parti çatısı altına yeni bir milliyetçi cephe kurulduğuna" yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Biz çağrıyı milletimize yaptık. Şu an milli mücadele cephesi oluşuyor zaten. Yeni bir cephe oluşturma gayreti içinde olmak, herhangi bir anlam taşımaz. Ben çağırımı sadece milliyetçi cenaha yapmadım. Benim çağrım milletin tamamınadır. Sevdası Türkiye olan, Cumhuriyet değerlerine bağlı olanlara çağrıda bulunuyorum. Bu, milliyetçi cephe hedefini kapsamıyor. Bu ülkede sorumluluk sahibi bütün insanların kötü gidişe 'dur' demelerini talep ettim. İYİ Parti'yi de bu yükü kaldırabilecek bir çatı olarak ifade ettim. Bizim hedefimiz kimsenin artıklarını toplamak değil. Hedefimiz büyük Türk milletinin ülküleri etrafında kenetlenerek bu karanlık günleri aşmaktır."

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirerek, "ihtiyacı karşılamayacak bile olsa asgari ücretin en az 28 bin lira olmasını" talep etti.

Asgari ücretli ve emekli vatandaşların, maaş veya aylıklarıyla geçinmesinin mümkün olmadığını dile getiren Dervişoğlu, "İnsanlar çok ağır ekonomik koşullarda yaşıyor. Ben yaptığım ziyaretlerde gördüklerimi anlatmaktan utanıyorum. Çocuklarını okuldan alan aileler var. 6,5 milyon çocuk bu ülkede yatağa aç giriyor. Asgari ücrete ve emeklilere yapılan zamlar çok düşük. İsrafı, Kur Korumalı Mevduat sistemini ve bu faizi yaşamasaydık bunları yaşamazdık. Bunların bedelini emekli, işçi, memur ve sabit gelirli vatandaşlarımız ödüyor." diye konuştu.