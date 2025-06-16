İYİ Parti'den İşçi Hakları İçin Kanun Teklifi

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, işçi haklarını güvence altına almak amacıyla barajsız sendika, güvenceli iş ve yasaksız grev içeren bir kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı. Teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, işçi haklarına yönelik kanun teklifi hazırladıklarını ve TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Türkoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifiyle barajsız sendika, güvenceli iş ve yasaksız grev amaçladıklarını söyledi.

Grevin, Anayasal bir hak olduğunu belirten Türkoğlu, işverenlerin keyfine göre tazminatsız işten çıkarmalar yapıldığını savundu.

Teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunduklarını bildiren Türkoğlu, "Özetle bu kanun teklifiyle sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın, işçilerin grev hakkı güvence altına alınsın, işten atılmalara karşı iş güvencesi güçlendirilsin istiyoruz." dedi.

Türkoğlu, teklifte sendika temsilcilerinin seçimle belirlenmesinin öngörüldüğünü ifade ederek, "İşverenin yetki itirazlarıyla süreç engellenmesin, işçiler için tam hak ve hızlı yargı, sendika kurmak kolaylaşsın, işçi alacakları devlet güvencesine alınsın, toplu iş sözleşmeleri daha adil olsun, arabuluculuk zorunlu olmasın ve iş yeri temsilciliği yasayla güvence altına alınsın istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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