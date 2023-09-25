İtfaiye Haftası Kutlamaları

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Can ve mal güvenliğimiz için 7/24 özveriyle görev yapan cesur ve kahraman itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyor, başta belediyemizin İtfaiye Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm itfaiyecilere çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel'i ve itfaiye personelini Tarihi Edirne Belediye Binası'nda ağırladı.

Büyük bir özveriyle, gece-gündüz demeden vatandaşların ve diğer canlıların yardımına koşan İtfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutlayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, "İtfaiye personeli ile yangın, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlere de müdahale ederek, halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan deprem, sel ve orman yangını gibi felaketlerde de İtfaiye teşkilatımızın üzerine düşen görevi yerine getirmiş, halkımızın canını ve malını korumak için üstün bir gayret göstermiştir. Emekleri için tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Edirne İtfaiye Müdürlüğü'nün de modern ekipmanları ve eğitimli personeli ile Edirne'nin güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Gürkan, "Bu hafta onların haftası. Hepsine minnettarız. Can ve mal güvenliğimiz için 7/24 özveriyle görev yapan cesur ve kahraman itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyor, başta belediyemizin İtfaiye Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm itfaiyecilere çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu kutsal görevi yerine getirirken hayatını kaybeden itfaiyecilerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.