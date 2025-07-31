İsveç Başbakanı Kristersson'dan AB Ülkelerine Gazze Çağrısı

İsveç Başbakanı Kristersson'dan AB Ülkelerine Gazze Çağrısı
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Gazze'deki insani krize ilişkin olarak AB ülkelerine çağrıda bulunarak, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve ekonomik baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çağrıda bulunarak, " Gazze'deki durum tamamen korkunç ve İsrail, en temel yükümlülüklerini ve acil yardımla ilgili yaptığı anlaşmaları yerine getirmemektedir. Bu nedenle İsveç, AB'nin en kısa sürede Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünü dondurmasını talep etmektedir. İsrail üzerindeki ekonomik baskı artırılmalıdır" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Kristersson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum tamamen korkunç ve İsrail, en temel yükümlülüklerini ve acil yardımla ilgili yaptığı anlaşmaları yerine getirmemektedir" dedi.

AB ülkelerine çağrı yapan İsveç Başbakanı Kristersson, "Bu nedenle İsveç, AB'nin en kısa sürede Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünü dondurmasını talep etmektedir. İsrail üzerindeki ekonomik baskı artırılmalıdır. İsrail hükümeti, Gazze'ye engelsiz insani yardımın ulaştırılmasına izin vermelidir" ifadelerini kullandı.

Hamas üzerindeki baskının da artırılması gerektiğini belirten Kristersson, "Esirler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılsın. İsveç, Orta Doğu'daki birçok ülkenin Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve gelecekteki Gazze yönetiminde yer almamasını talep etmesini memnuniyetle karşılamaktadır" açıklamasını yaptı. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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