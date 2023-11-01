İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı Tanıtıldı

İSTANBUL Yeşil Şehir Eylem Planı tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçimi kazanmak için üreten değil, şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz. Bir sonraki seçimi değil bir sonraki kuşakları düşündüğümüz için İstanbul halkının bize oy vereceğini inanıyoruz" dedi.

"2050'Yİ HEDEF KOYACAK BİR YOLCULUĞUN ADIMLARI BUNLAR"

İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Düzenlenen tanıtım toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilir Altyapı Grubu yöneticileri, Konsolos temsilcileri, il yönetimi ekipleri ve projeye katkıda bulunan pek çok çalışan da katıldı. Düzenlenen toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yeşil Çözüm diye markalandırdığımız, Green Solution diye uluslararası isim koyduğumuz İstanbul'un geleceğini en fazla ilgilendiren hususları içine alan bir kavramı güçlendirerek, vizyonunu 2050'yi hedef koyacak şekilde tarifleyen bir yolculuğun adımları bunlar. Bu vizyonun hayata geçirilebilmesi için gereken temel politikaları bu birliktelikle ve bu kavramlarla oluşturduk. Yaptığımız her iş detaylı veri yol haritasının parçası olarak tasarlanmakta ve uygulanmakta. Attığımız her adımı net olarak belirlenmiş bir hedefe ulaşmak üzere atıyoruz. Örneğin İstanbul'u acil olarak adil bir kente dönüştürmek, İstanbul'u dayanıklı ve güvenli bir kent haline getirmek, İstanbul'un canlı yenilikçi özgür ruhlu çeşitliliği ile güçlü karakterini korumak ve geliştirmek, öncelikle sahip çıkılması gereken bir değer olarak gördüğümüz İstanbul'un doğasını korumak, doğasını iyileştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefimiz" dedi.

"DOĞAYLA BARIŞIK OLMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı'nın bu somut hedef doğrultusunda hazırlandığını biliyorum. İstanbul su kirliliği, toprak kirliliği gibi çevresel zorluklarla mücadele ediyor. Hava kalitesini korumak iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmak en önemli hedefimiz. Şu anda derin bir kuraklık yaşayan kent durumundayız. İşte bu kapsamda İstanbul yeşil şehir Eylem planı İstanbul'un geleceğini kurtaracak ve bütün bu kavramlarla başarıya ulaşmak çevresel zorluklarla mücadele edebilmek için gerekli projelere eylem ve politikaları güçlü işbirliğiyle belirliyoruz. Çevresel kaliteyi ve şehrin dayanıklılığını nasıl arttıracağımızı da tespit ediyoruz. Su, enerji, atık altyapısı, ulaşım sistemi, binalar ve yeşil alanlardaki iyileştirme ve geliştirmeler bütün hedeflerimizin odak noktaları. İstanbul hakkında olan her kararda onun için doğasına öncelik vermek, iklim krizi ile başa çıkan bir İstanbul kavramı ile hareket ediyoruz. Ulaşımda, ekonomide, konutlarda, kamusal mekanlarda doğayla barışık olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kentin doğal alanlarına, ekosistemini koruyarak doğal kaynakları da sürdürülebilir şekilde kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"YAPILMASI GEREKEN ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bir sonraki seçimi kazanacaklarını düşündüklerinin altını çizen İmamoğlu, "Elbette yılların ihmallerini telafi etmek bir anda kolay olmuyor. Yeni çevresel krizlere karşı uyanık ve hazır olabilmek için altyapı yatırımlarımıza tam gaz devam ediyoruz. Yapılması gereken çok işimiz var bunu biliyoruz. Bugün yapılması gerekenler var, önümüzdeki yıllarda yapılması gerekenler var, daha uzun vadeli düşünerek daha uzun süre için yapılması gereken projelerimiz de var. İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı işte bu anlamda bizim kılavuzumuz olacak, bize önümüzü ve yolumuzu gösterecek. Gerçekten biz şehrin tek ikbalini ve geleceğini düşünen bir ekibiz. Kendi kişisel siyasi geleceğini düşünen bir ekip değiliz. O bakımdan elbette ki önümüzdeki seçimi kazanacağına inanan bir ekibiz ama biz seçimi kazanmak için üreten değil, şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz. Bir sonraki seçim değil bir sonraki kuşakları düşündüğümüz için İstanbul halkının bize oy vereceğini inanıyoruz. Onun için İstanbul'da alınacak her kararı İstanbul 2050 vizyonuna, İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı'na uygun kararlar olacağının teminatını halkımıza buradan vermek isterim. Biz bu inancı ve kararlılığı gerçekten 100 yılını geride bıraktığımız asil cumhuriyetimizden alıyoruz. 'Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten feyz alıyoruz" ifadelerini kullandı.