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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta başarı grafiğimiz artıyor

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İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla hareket ettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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