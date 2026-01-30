İş adamı Bozkuş: 'Olumlu havayla birlikte bölgeye güneş bir başka doğuyor'

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede, yatırımdan turizme, sosyal yaşamdan hayat tarzına kadar birçok şeyin değiştiğini belirterek güneşin bölgeye artık bir başka şekilde doğduğunu söyledi.

İş adamı Bozkuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile başlatılan Terörsüz Türkiye sürecinin yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozkuş, son 40 yıldır doğan güneşin bölge halkı için doğmanın ötesine geçmediğini ışığının da ısısının da terör olayları nedeni ile bir anlam ifade etmediğini kaydetti. Memlekette inşa edilen huzur iklimi ve istikrarla artık bambaşka konulardan bahsettiklerini ifade eden Bozkuş, "Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu ve Cumhurbaşkanımızın da destek verdiği Terörsüz Türkiye hamlesinden sonra bölgemizde yaklaşık 1 yıldır oluşan olumlu tablonun ardından doğudan doğan güneş artık bir başka güzel doğmaya başladı. Yatırım ve üretimde Organize Sanayi Bölgelerimizin artması, küçük sanayi sitelerinin fazlalaşması beraberinde istihdamı da getirdi. Turist sayısı yaklaşık 1 milyon 100 bin iken, 1 milyon 600 bin lire kadar çıktı. Otellerde ise neredeyse yer yok denecek kapasitelere ulaşılmış durumda. Bu veriler hem çok önemli hem de umut verici. Daha sürecin başındayız, 1'inci yılında yakalanan bu tablo çok şey ifade ediyor. Dolayısıyla süreç başarılı bir şekilde tamamlanınca oluşacak tablo bunun çok çok üzerinde olacaktır. Bu nedenle bölgeye artık güneş bir başka doğuyor diyoruz. Bizim ise yapmamız gereken süreci desteklemek, ortaya çıkacak nifakları engellemek olacak" dedi.

"Kazanımlar tesadüf değil"

Bozkuş, gelinen noktada elde edilen kazanımların tesadüf olmadığını vurgulayarak, bu sürecin korunmasının ve güçlendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Bölge insanının artık umudu konuştuğunu, gençlerin geleceğini başka ülkelerde değil kendi memleketlerinde kurmak istediğini dile getiren Bozkuş, "Bugün atılan her yatırım adımı, açılan her iş kapısı, bölge halkının yıllardır özlemini çektiği normalleşmenin en somut göstergesidir. Huzur ve güven ortamı kalıcı hale geldikçe, ekonomik ve sosyal kalkınma da aynı hızla büyüyecektir. Bu nedenle bu süreci sadece izleyen değil, sahip çıkan bir duruş sergilemek zorundayız. Terörden arındırılmış bir Türkiye hedefi, artık sadece bir temenni değil, doğru adımlarla ilerleyen güçlü bir gerçektir" diye konuştu.

"Bölgedeki güven ortamı yatırımcıya cesaret veriyor"

Bölgedeki güven ortamının yatırımcıya cesaret verdiğini anlatan Bozkuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sermaye artık korkmadan geliyor, yatırımcı önünü görebiliyor. Bu da hem esnafımıza hem de sanayicimize doğrudan yansıyor. Tarım, hayvancılık ve turizm gibi alanlarda da ciddi bir canlanma var. İnsanlarımız artık korkuyla değil, umutla yarına bakıyor. Anneler evlatlarını kaybetme endişesi taşımadan yaşıyor. Bu tablo her şeyin üzerindedir. Bu kazanımlar kolay elde edilmedi. Hep birlikte sahip çıkarsak, Türkiye bölgenin de parlayan yıldızı olacaktır." - DİYARBAKIR