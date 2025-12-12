İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ikili ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na değinerek, "Anlaşmayı hayata geçirme ve uygulamaya koyma konusunda kararlıyız. Koridor projeleri kapsamında da bu yılın sonuna kadar İran tarafından gerekli tüm altyapı şartları tamamlanacaktır. Rus tarafının da bu anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmasını ve nihai aşamaya taşımasını bekliyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Pezeşkiyan, görüşmede Tahran ve Moskova ilişkilerinin mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rusya'nın uluslararası platformlarda İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Enerji, ulaştırma ve koridor projeleri gündemde

İki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na değinen Pezeşkiyan, "İmzaladığımız anlaşmayı hayata geçirme ve uygulamaya koyma konusunda kararlıyız. Özellikle enerji santralleri, ulaştırma ve transit hatlar alanındaki ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Koridor projeleri kapsamında da bu yılın sonuna kadar İran tarafından gerekli tüm altyapı şartları tamamlanacaktır. Rus tarafının da bu anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmasını ve nihai aşamaya taşımasını bekliyoruz" dedi.

"Koridor projeleri hızla takip ediliyor"

Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, bu projelerin hızla takip edildiğini belirterek Putin'in talimatlarının süreci daha da hızlandıracağını kaydetti. Tarım alanındaki iş birliğini de olumlu değerlendiren Pezeşkiyan, bu modelin diğer sektörlere yayılabileceğini söyledi. Pezeşkiyan ayrıca tek taraflılığa karşı Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda ortak iş birliğinin önemini vurguladı.

"Ticaret hacmi artıyor"

Putin ise Pezeşkiyan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İran ile Rusya arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl yüzde 13, bu yılın ilk 9 ayında ise yüzde 8 oranında artış gösterdi. Enerji santralleri alanındaki ortak projeler ve koridor altyapılarının geliştirilmesine yönelik iş birliği devam edecek. Ayrıca İran'a gaz ve elektrik transferi alanında iş birliği imkanlarını da değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Rusya, İran'ı destekliyor"

Uluslararası konularda iki ülke arasında yakın temas ve koordinasyon bulunduğunu ifade eden Putin, "İran'ın nükleer programına ilişkin tutumumuz sizler tarafından iyi bilinmektedir. Rusya, Birleşmiş Milletler'de İran'ı desteklemekte ve bu desteğini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN