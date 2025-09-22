İran ve Rusya Arasındaki Nükleer Enerji İş Birliği Güçleniyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Dünya Atom Haftası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki nükleer enerji iş birliğine dikkat çekerek, "Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü üniteleri Rusya tarafından inşa ediliyor" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Dünya Atom Haftası'na katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. İslami, Moskova'ya varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya ile gelişen iş birliğimiz ve mevcut şartlar doğrultusunda Moskova'da düzenlenecek Dünya Atom Haftası özel sergisine katılacak ve burada bir konuşma gerçekleştireceğiz. Ayrıca Dünya Atom Haftası kapsamındaki yan etkinliklerde iş birliği anlaşmaları imzalanacak" ifadelerini kullandı.

20 bin megavatlık elektrik üretim planı

İslami, İran'ın nükleer santrallerin geliştirilmesi yoluyla 20 bin megavat elektrik üretme planına da değinerek, bu çerçevede iki ülke hükümetleri arasında anlaşmalar imzalandığını ve kalkınma sürecinde Rusya'ya belirli bir pay ayrıldığını ifade etti. İslami, "Moskova ziyareti sırasında hem anlaşmalı olduğumuz fabrikaları ziyaret edeceğiz hem de bilimsel ve araştırma kurumlarıyla toplantılar yaparak, araştırma ve eğitim ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu ziyaret, iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olacak"

İslami, 17 Ocak 2025'te Kremlin'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Sayın Putin, Cumhurbaşkanımız Pezeşkiyan ile görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin en önemli alanının enerji olduğunu, bunun da başta gelen konusunun nükleer santral inşası olduğunu vurguladı. Bu açıdan bakıldığında bu ziyaret, iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

"Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü ünitelerini Rusya inşa ediyor"

İran ile Rusya arasındaki nükleer enerji alanındaki iş birliğine değinen İslami, "Şu anda Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü üniteleri Rusya tarafından inşa ediliyor. Bu proje hem İran hem de Rusya hükümetlerinin öncelikleri arasında yer alıyor. Ayrıca çalışmalar daha hızlı ve sorunsuz ilerliyor. Yaptığımız görüşmeler de bu iş birliğinin kolaylaşmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN