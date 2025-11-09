Haberler

İran'ın Petrol İhracatı Yedi Buçuk Yılın Zirvesine Ulaştı

Güncelleme:
Küresel petrol taşımacılığını izleyen TankerTrackers verilerine göre, İran, son 4 haftada günlük 2,3 milyon varil petrol ihraç ederek yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. ABD yaptırımlarına rağmen İran'ın ihracat artışı, Çin'in petrol alımındaki rolüyle destekleniyor.

Küresel petrol taşımacılığını uydu verileri üzerinden takip eden bağımsız gözetim ve analiz şirketi TankerTrackers verilerine göre, İran, son 4 haftada petrol ihracatını günlük 2,3 milyon varile çıkararak yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel petrol taşımacılığını uydu verileri üzerinden takip eden bağımsız gözetim ve analiz şirketi TankerTrackers, ABD yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol ihracatını rekor seviyede artırmaya devam ettiğini bildirdi. TankerTrackers'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son 4 hafta içinde İran, günde neredeyse 2,3 milyon varil ham petrol ihraç etti. Bu, 2018'in ilk yarısından bu yana görmediğimiz rakamlar" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mehr Haber Ajansı, açıklanan bu verilerin son yedi buçuk yılın en yüksek petrol ihracatı anlamına geldiğini ve aynı zamanda ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ulaşılan en yüksek seviye olduğunu aktardı.

İran petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını Çin satın alıyor

İran'ın petrol ihracatı art arda rekor kırarken, ABD'nin ağır yaptırımlarının halen yürürlükte olduğu ve Washington yönetiminin Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Uzmanlar, petrol ihracatındaki bu artışın İran'ın yaptırımları aşma kapasitesinin güçlendiğine işaret ettiğini ve ülkenin en büyük alıcısı olan Çin'in rolünün giderek arttığını vurguluyor. Verilere göre, İran petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını Çin satın alırken, Birleşik Arap Emirlikleri, İran petrolünün ikinci büyük alıcısı konumunda bulunuyor. - TAHRAN

