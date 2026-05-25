İran heyeti Katar'da

İran Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşan heyet, ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı, uranyum zenginleştirme ile dondurulmuş fonlar konularını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

İran heyeti, ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirmek üzere yürütülen diplomatik çabalar kapsamında Katar'a geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sona erdirmek üzere diplomatik çabalar sürüyor. İran heyeti, diplomatik çabalar kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor.

Adı açıklanmayan bir diplomatik kaynak, "Heyetin Doha ziyaretinin odak noktası, Hürmüz Boğazı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili meseleler. Merkez Bankası Başkanı, nihai bir anlaşmanın parçası olarak dondurulmuş fonlar meselesini görüşmek üzere heyette yer alıyor" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
