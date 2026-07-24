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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile bir araya geldi
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu ve Basra Körfezi’ndeki durumu görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki durumu görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da temaslarını sürdürüyor. Arakçi, toplantının düzenlendiği Çolpon-Ata şehrinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kırgızistan ile İran arasındaki ilişkilerin güncel konularının ele alındığı görüşmede taraflar, başta Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki son durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, Kırgızistan ile İran arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı görüşlerini teyit etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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