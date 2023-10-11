İran Cumhurbaşkanı İsrail'in işlediği suçları kınadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu. Reisi, Siyonistlerin insanlık aleyhine suçlar işlediğini belirterek, tüm uluslararası kuruluşların görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Cumhurbaşkanı Reisi, kabine toplantısında Filistin'deki gelişmelere değindi.

İsrail'in işlediği suçları kınayarak sözlerine başlayan Reisi, "Siyonistler dünyanın gözü önünde insanlık aleyhine suçlar işliyor." dedi.

Uluslararası camiaya seslenen Reisi, "Tüm uluslararası kuruluşlar ve örgütler, hiçbir istisna ve ayrım gözetmeksizin görevlerini yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.