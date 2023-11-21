İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, BRICS liderleriyle yapılan çevrim içi zirvede İsrail'in Gazze'de kullandığı yasaklı silahların araştırılması için uluslararası bir misyon oluşturulması çağrısında bulundu. Reisi, Gazze'deki durumu Batı'nın ahlaki çöküşünün sembolü olarak tanımlayarak İsrail'in insanlık, ahlak ve hukuku ayaklar altına aldığını savundu.

İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze'deki yasaklı silahlarını araştırmak için uluslararası misyon çağrısı yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, " İsrail'in Gazze'de kullandığı yasaklı silahların araştırılması için özel bir Uluslararası Misyon oluşturulması" çağrısı yaptı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Reisi, Güney Afrika'nın daveti üzerine Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülke liderlerinin katıldığı olağanüstü çevirim içi zirvede konuştu.

Gazze'yi Batı'nın ahlaki çöküşünün sembolü olarak tanımlayan Reisi, "Bugün, tüm dünya Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen eşi benzeri görülmemiş şiddet ve suça canlı olarak tanıklık ederken bir araya geldik. Bugünlerde Gazze'de yaşananlar Batılı uluslararası sistemin adaletsizliğini açıkça ortaya koyuyor. Gazze meselesi insanlık ve adalet meselesidir." dedi.

Reisi, İsrail ve destekçilerinin insanlığı, ahlakı ve hukuku ayaklar altına almakla kalmadığını, aynı zamanda dezenformasyon yaparak dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savundu.

BRISC üyeleri baskı yapmalı

ABD'nin tüm uluslararası kuruluşları "kişiliksiz ve kimliksiz" hale getirdiğini savunan Reisi, BRICS üyelerine ve hükümetlere, dünyada güvenliği ve adaleti sağlamak ve milliyetçiliğe karşı mücadele etmek için tüm siyasi ve ekonomik güçlerini kullanarak İsrail'e ve onun Batılı destekçilerine baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Reisi, İsrail'e silah ve askeri mühimmat gönderen ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ateşkesin sağlanmasını engellediklerini, ABD'nin Gazze'ye giden yardım yollarını tıkadığı gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) de felce uğrattığını söyledi.

"İsrail bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir"

İsrailli yetkililerin "çocukları meşru hedef" olarak tanımlamasını ve "Gazze'ye nükleer saldırı seçeneğini" dile getirmesini eleştiren Reisi, "Her türlü kimyasal kitle imha silahı ve atom bombasıyla donanmış bir rejim, kesinlikle bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir." dedi.

BMGK'nin barış ve güvenliği sağlama misyonunu yerine getiremediğini ve ateşkes için bağlayıcı bir karar alınamadığını dile getiren Reisi, BRICS üyesi ülkelerin BMGK'de bağlayıcı bir karar alınması için gücünü kullanması gerektiğini vurguladı.

Reisi, İsrail'in hastanelere, sağlık merkezlerine ve dini mekanlara aralıksız saldırılarına işaret ederek, kadınların, çocukların, doktorların, hemşirelerin ve gazetecilerin öldürülmesinin "terör eylemi" olduğunu, bu nedenle İsrail'in "terörist rejim" ve ordusunun "terör örgütü" olarak tanımlanması gerektiğini savundu.

Bazı ülkelerin, İsrail'in Gazze'deki suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıma eylemini desteklediklerini kaydeden Reisi, İsrail'in yanı sıra ABD'nin de "insanlığa karşı suçlar ve çocukları öldürme suçlarından" uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini ifade etti.

Reisi, BRICS üyelerinin ortak eylemiyle Gazze'ye insani yardım gönderilmesi için kalıcı ve güvenli bir rotanın oluşturulması gerektiğini belirterek yasaklı silahların kullanılmasını araştırmak üzere de özel bir uluslararası misyon oluşturulması teklifinde bulundu.