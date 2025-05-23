İran, ABD'nin Yeni Yaptırımlarını Kınadı

İran, ABD'nin Yeni Yaptırımlarını Kınadı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırım kararını eleştirerek, bunun insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ifade etti. Bekayi, yaptırımların İran halkının temel insan haklarını hedef aldığını ve ABD'nin baskı politikalarının güveni sarsacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararını kınayarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlarını inşaat sektörüne kadar genişleterek İran milletine yönelik uzun süreli düşmanlıkta yeni bir rekor kırdı. Bu karar, insanlığa karşı işlenen suç olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin inşaat sektörünü hedef alan yeni yaptırımlarını "şeytanca, yasa dışı ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Bekayi, "ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlarını inşaat sektörüne kadar genişleterek İran milletine yönelik uzun süreli düşmanlıkta yeni bir rekor kırdı. Bu karar, insanlığa karşı işlenen suç olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı. ABD'nin uyguladığı çok katmanlı yaptırımların, İran halkını temel insan haklarından mahrum bırakmayı amaçladığını vurgulayan Bekayi, baskı politikalarının İran toplumunda ABD'ye yönelik güvensizliği daha da pekiştirdiğini belirtti. Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik baskı politikasının devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu durum, İran halkının ABD siyasetçilerinin İran'ın kalkınma ve ilerleme yolunu baltalamak için hiçbir kötülükten geri durmayacağı yönündeki inancını güçlendirmektedir" dedi. Bekayi bugün yapılacak 5. tur müzakereler öncesinde alınan söz konusu kararın, ABD'nin diplomasi yolundaki irade ve samimiyetini ciddi şekilde sorgulattığını vurgulayarak, "Halkımız, böylesine mantıksız ve kin dolu yaklaşımlara karşı dimdik durmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırım paketi açıklamıştı. Bakanlık, İran'ın inşaat faaliyetlerinin İran Devrim Muhafızları'nın denetiminde yürütüldüğünü öne sürerek nükleer ve askeri programlarda kullanılabileceği gerekçesiyle nikel-krom alaşımı, magnezyum külçesi, sodyum perklorat ve bakır-tungsten alaşımı gibi toplam 10 malzemenin yaptırım listesine dahil edildiğini açıklamıştı. Bu malzemelerin İran'a tedarik edilmesinde rol oynayan kişi ve kuruluşların da yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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