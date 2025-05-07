Irak ve Azerbaycan Uçuşları Yeniden Başlatılacak

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın açıklamasında, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve IKBY'nin başkenti Erbil'de bir konsolosluk açılması çağrısında bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Irak'ı ziyareti kapsamında başkent Bağdat'a geldi. Bayramov, Bağdat temasları kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Hüseyin, basın toplantısında Azerbaycan hükümetine iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve IKBY'nin başkenti Erbil'de bir konsolosluk açılması çağrısında bulundu. Bakü-Bağdat, Bakü- Erbil ya da Bakü-Necef arasında uçuşların yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çeken Fuat Hüseyin, "Bu tür seferler halklar arasında etkileşimi artıracak ve bu etkileşim ticari, ekonomik ve turistik ilişkilerin temelini oluşturacaktır" dedi.

Azerbaycan'ın Erbil'de konsolosluk açmasının önemine de değinen Hüseyin, bu konunun iki taraf arasında teyit edildiğini ve konsolosluğun açılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Fuad Hüseyin, "Azerbaycan vatandaşı olan kadın DEAŞ üyelerinin varlığını ve ülkelerine dönüşlerini görüştük. Dışişleri Bakanlığı bu konuları sürekli olarak izliyor" dedi.

İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin sayısının sürekli arttığını belirten Hüseyin, "Her yıl Irak'tan Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan Irak'a seyahat eden heyetlerin sayısı artıyor. Daha önce Bakü, Bağdat, Erbil ve Necef'e doğrudan uçuşlarla bağlanıyordu. Bu çerçevede, bugün müzakerelerde hava bağlantılarının yeniden sağlanmasını önerdik. Ayrıca Erbil şehrinde bir Azerbaycan konsolosluğu açılmasının önemini de belirttik ve bu teyit edildi konsolosluk açılacak" dedi.

Bayramov ise iki ülkenin her zaman birbirini uluslararası teamüller çerçevesinde desteklediğini ve Azerbaycan'ın bu desteği BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Bağlantısızlar Hareketi gibi platformlarda sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Bayramov ayrıca Azeri-Irak İş Konseyi'nin aktif hale getirilmesinin ve sağlık, hizmet ve ekonomi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini ifade eden Bayramov, Gazze'deki insani durumun sürdürülemez olduğunu belirtti ve sivil halkın korunmasının zorunlu olduğunu söyledi. Gazze krizinin çözümü için tek yolun barış ve iki devletli çözüm olduğunu dile getiren Bayramov, Hindistan-Pakistan gerginliğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

"Gazze'deki durumun çözülmesinin gerekliliği konusunda mutabık kaldık"

Irak ve Azerbaycan arasında birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi hedeflediğini ve bunlardan birinin de eğitim olduğunu belirten Bayramov, "Bugünkü müzakereler sırasında vatandaşlar arasındaki ilişkileri genişletmenin önemini belirttik. Öğrenci değişim programları ve eğitim misyonlarının ikili ilişkilerin derinleştirilmesinde önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde insani konuların yanı sıra Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki durumun da ele alındığını belirten Ceyhun Bayramov, "Gazze'deki durumun çözülmesinin gerekliliği konusunda mutabık kaldık. Azerbaycan bölgesel ihtilafların diplomatik yollarla çözümüne desteğini sürdürecektir" dedi.

"Henüz çözüme kavuşturulmamış sorunlar bulunmaktadır"

Ermenistan ile normalleşme süreci ve bölgedeki son gelişmeler hakkında da Iraklı mevkidaşına bilgi verdiğini hatırlatan Bayramov, "Mayınların varlığının halkın geri dönüşü önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu nedenle, bölgelerin mayınlardan arındırılması için alınan tedbirleri de görüştük. Ayrıca barış anlaşmasının metni üzerinde mutabakat sağlanması yönünde kaydedilen ilerlemenin önemini vurguladık. Ancak, özellikle Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının varlığı konusu olmak üzere, henüz çözüme kavuşturulmamış sorunlar bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerilim ile ilgili de fikir alışverişi yaptıklarını hatırlatan Bayramov, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi ilettik, yaralanan kardeşlerimize ise acil şifalar diledik. Aynı zamanda taraflara, durumun yatıştırılması ve tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunduk" dedi. - BAĞDAT