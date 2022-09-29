Irak'tan İran'a protesto notası

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed el-Kazım Sadık'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, dün ülkenin kuzeyinde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen saldırılardan dolayı İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed el-Kazım Sadık'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin dün ülkenin kuzeyinde çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıyı sert bir dille kınadığı belirtilirken, İran Büyükelçisi Sadık'a sert bir protesto notası verildiği aktarıldı. Sözcü Sahhaf ayrıca, Irak'ın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ), İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) ait karargahlara saldırı düzenlediği bildirilmişti. Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 58 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Saldırıların 4 aşamalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 70'ten fazla balistik Fatih füzesi ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedilmişti. Açıklamada ayrıca, kreş, okul, sağlık ocağı, hastane ve düğün salonu gibi kamu binalarının yanı sıra yerleşim alanlarının vurulduğu belirtilmişti. - ERBİL