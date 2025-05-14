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Irak Hükümeti, ABD'nin Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Kararını Memnuniyetle Karşılıyor

Irak Hükümeti, ABD'nin Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Kararını Memnuniyetle Karşılıyor
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Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını destekleyerek, bu adımın Suriye halkının istikrar arayışına katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

Irak hükümeti, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kararın Suriye halkının arzuladığı istikrar sürecine katkı sunmasını ve uzun yıllardır süren insani ve ekonomik krizin sona ermesine yardımcı olmasını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bu adım, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruyacak, halkın tüm kesimlerinin haklarını garanti altına alacak kapsamlı barışçıl çözümleri destekleyen yeni bir uluslararası işbirliği döneminin başlangıcıdır" dedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki bu hassas dönemde Arap ülkeleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, kardeş ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesine olan bağlılığını yineleyerek, "Terörle her biçimiyle mücadele edilmesi ve terörizmin yayılmasına fırsat verilmemesi" çağrısı yaptı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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