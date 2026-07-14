Irak Başbakanı Zeydi, Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı. Zeydi, başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Trump ile birlikte basına açıklamalarda bulunan Zeydi, ziyaretinin yalnızca diplomatik bir ziyaret olmadığını belirterek, "Bu ziyaret, Irak ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın yeni dönemini başlatmak ve Amerikan şirketlerinin Irak pazarındaki yatırımlarını artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Irak'ın OPEC'in kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Zeydi, ülkesinin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini belirterek, "Irak için adil bir petrol üretim kotası istiyoruz. Terörle mücadele nedeniyle altyapımız büyük zarar gördü" dedi.

"Silah yalnızca devletin elinde olacak"

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un görev süresinin eylül ayı sonunda sona ereceğini hatırlatan Zeydi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini tamamen devralmaya hazır olduğunu söyledi. Bazı silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeye başladığını belirten Zeydi, "Silahın yalnızca devletin elinde bulunması yönündeki politikamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Siyasi sürece katılmak isteyen tüm taraflarla iş birliğine hazırız" dedi.

Irak'ın terör nedeniyle 400 milyar doları aşan ekonomik kayıp yaşadığını ifade eden Zeydi, yerinden edilen vatandaşların tamamının evlerine dönüşünü sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

IKBY mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ilişkin değerlendirmede bulunan Zeydi, "IKBY, Irak'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Vücudumun bir parçasını kesip atamam" ifadelerini kullandı.

Zeydi, bakanlar, üst düzey yetkililer ve iş insanlarından oluşan geniş bir heyetle geldiği ABD'de 7 gün boyunca temaslarda bulunacak. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı