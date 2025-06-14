İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'ya Ek Askeri Unsurlar Sevk Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, artan bölgesel savaş endişeleri nedeniyle Orta Doğu'ya Typhoon savaş uçakları da dahil olmak üzere ilave askeri unsurlar göndereceklerini açıkladı. Starmer, DAEŞ ile mücadele kapsamında bölgede mevcut savaş uçaklarının bulunduğunu ancak yeni takviyelerin önlem amaçlı gönderileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, artan bölgesel savaş endişeleri nedeniyle Orta Doğu'ya Typhoon savaş uçakları da dahil olmak üzere ilave askeri unsur sevk edileceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, İngiltere'nin bölgesel güvenliği desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya Typhoon savaş uçakları da dahil ilave askeri unsurlar sevk edeceğini açıkladı. Starmer, ülkesinin DAEŞ ile mücadele kapsamında bölgede zaten savaş uçakları olduğunu fakat ilave askeri unsurların "önlem ve destek amaçlı" bölgeye gönderileceğini ifade etti.

İngiltere'nin İsrail'e yardım edip etmeyeceği sorusuna yanıt vermedi

Diğer yandan İngiltere'nin İran'ın dron ve füze saldırılarına karşı İsrail'e yardım edip etmeyeceği yönünde bir soru alan Starmer, bu soruya net bir cevap vermekten kaçındı. Starmer, "Bunlar operasyonel kararlar ve halen devam eden ve gelişmekte olan bir durum söz konusu. Bu nedenle de kesin ayrıntılara girmeyeceğim" dedi.

Starmer, "Ancak askeri unsurlarımızı sevk ediyoruz. Zaten savaş uçakları da dahil olmak üzere bölgeye unsurlar sevk etmeye başlamıştık. Bu da bölge genelindeki olası durumlara karşı destek içindir. Bu süreç şu anda yürürlükte" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı ayrıca, İran ve İsrail'i gerilimi düşürmeye ve felaketin eşiğinden dönmeye çağırdı.

"G7 Zirvesi'ne vardığımızda çok daha yoğun görüş alışverişinin olacağını tahmin ediyorum"

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Starmer, Londra'dan ayrılmadan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Starmer'ın uçakta yaptığı açıklamaya göre bu görüşme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından geldi. Starmer, "G7 Zirvesi'ne vardığımızda çok daha yoğun görüş alışverişinin olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Starmer, "İran'ın nükleer programı ile ilgili uzun süredir kaygılarımız mevcut ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını tanıyoruz. Ancak bu durumun tırmanmaması gerekiyor, bunu açıkça ifade ediyorum. Bölge ve daha geniş çapta çatışma riski çok büyük. Bu durumun ekonomi ve petrol fiyatları üzerindeki etkilerini şimdiden görüyoruz" şeklinde konuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Nükleer Düzenleme Kurumu: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde artış söz konusu değil

İran'daki nükleer sızıntı Türkiye'yi tehdit ediyor mu?
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.