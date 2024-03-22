İmamoğlu ve Kurum'a karşı iddialı rakip Mirhat Tekin Brusk Kimdir ve Projeleri Nelerdir?

İstanbul'un geleceğine yönelik iddialı projelerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Nörobilim Uzmanı Mirhat Tekin Brusk, sokakta çalışan çocuk iken 4 üniversite mezunu olmayı başaran bir isim olarak dikkat çekiyor.

Brusk'un İstanbul'u yönetme vizyonu, şehirdeki barınma sorunlarına çözüm getirmekten, bebekler için gelişim merkezleri açmaya; iş kurmak isteyenlere destek sağlamaktan, sokakta çalışan çocuklara spor, sanat ve bilim bursları vererek sokakta çalışma durumlarını sonlandırmaya kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Brusk'un projeleri arasında İstanbul'un yeşil alanlarını artırmak, sokak düzenlemeleri yapmak ve tarihi yapıların restorasyonunu tamamlamak da bulunuyor.

Özellikle dikkat çeken projelerden biri olan yeraltı çöp konteyner sistemi, turizm bölgeleri ve yoğun nüfuslu alanlarda uygulanacak olmasıyla şehrin temizlik ve çevre düzenlemesi açısından önem taşıyor.

Brusk'un adaylığı, İstanbul'da yaşayanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik umut vadeden bir adım olarak görülüyor. Şehrin dinamiklerine hakim, çözüm odaklı ve vizyoner yaklaşımıyla Brusk, İstanbul'un geleceği için iddialı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.