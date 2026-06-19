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Erdoğan-Wong Görüşmesi: İşbirliği Vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul ederek ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı; savunma, lojistik ve finans gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabulünde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Türkiye-Singapur ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösterileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü, Hürmüz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, kardeş ülkelerle birlikte sürece ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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