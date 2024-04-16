İdris Şahin: Polislere sendika hakkı verilmelidir

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Anayasal hak olan sendika hakkı polisimize de verilmelidir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Ülkenin huzuru ve güvenliğini sağlayan polislerin, hak mücadelelerinde kendilerini savunacak bir sendikasının olmamasının en temel sorunu olduğunu ifade eden Şahin, "Kamu çalışanlarımızın birçok sendikası ve derneği olmasına karşın polislerin yaşadıkları sorunları aktarabileceği bir mekanizma ne yazık ki bulunmuyor." diye konuştu.

Polislerin, birçok Avrupa, Afrika ve Asya ülkesinde olduğu gibi polis sendikasının kurulmasını istediğini aktararak, kurulacak sendikanın grev ve toplu eylem hakkı verilmeden sadece toplu sözleşme masasında ve disiplin kurullarında polisleri temsil edecek tek yetkili sendika olarak kurulması görüşünü dile getiren Şahin, "Anayasal hak olan sendika hakkı polisimize de verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Polislerin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Polislerimizin beden yükü ortadayken ek mesai ücretleri yoktur. Polis memurlarımız ev kiraları nedeniyle büyükşehirlere atanmaktan korkmaktadır. Polislerin kaygılarından birisi de ikinci şark görevidir. Emekli olan emniyet personeli de birçok sıkıntı yaşamaktadır. Geçim sıkıntısı çektikleri için gece bekçiliği, özel güvenlik, kurye gibi birçok iş yapmaktadır. Polis huzur bulsun ki ülkemiz huzurlu olsun."