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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kara vatanda, mavi vatanda Türkiye'ye uzanmaya kalkan elleri kırmaya devam ediyoruz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelerek Türk milletinin vatan, millet, bayrak, din ve namus gibi değerlerine sahip çıktığını vurguladı. Yerlikaya, şehitlerin ve gazilerin kutsal emanetlerini korumaya devam edeceklerini belirtti ve Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yaşadığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kara vatanda, mavi vatanda Türkiye'ye uzanmaya kalkan elleri kırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya, kentteki bir otelde şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Türk milletinin vatan, millet, bayrak, din ve namus gibi yüce değerleri söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tarihin defaatle şahitlik ettiğini ifade eden Yerlikaya, en güzel örneklerden birisinin de Milli Mücadele'nin meşalesi olan Gaziantep olduğuna işaret etti.

Yerlikaya, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de aynı bilinç ve inançla, can, mal ve kanı pahasına kutsal emanetlerini koruduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Çünkü bizler şehadeti en yüce rütbe biliriz. Şehadet mertebesine ulaşmayı dünyadaki her şeyden daha değerli ve aziz biliriz. Bizi bölmek, birbirimize düşürmek isteyenler, her seferinde acı bir yenilgiyi tattılar, tatmaya da devam edecekler inşallah. Bizler, bir arada ve kardeşçe yaşarız. Bizim aile değerlerimiz, millet olma vasfımızı belirlemiştir. Bunu cümle alem böyle bilsin. İşte bizim inancımızda şehitlik, yüce bir mertebe ve makamdır. Şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, bizlerin, bu aziz milletin göz bebeğidir, baş tacıdır. Ebediyen de böyle olacaktır."

Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerin göğsünde taşıdığı madalyaların bu milletin şerefi ve onuru olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Hakkınızı hiç birimiz hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet gazilerin kıymetini, değerini asla unutmayacak. Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz. Gazilerimiz ve şehit yakınları dualarını üzerimizden eksik etmesin. Bizim için en büyük ödül, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın duasıdır. Kara vatanda, mavi vatanda, ülkemize uzanmaya kalkan elleri kırmaya devam ediyoruz. Dağ başlarında, sarp kayalıklarda kahramanlarımız var. Onların nefeslerinin ulaşmadığı, ayak izlerinin olmadığı tek karış vatan toprağı yok. Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceğiz."

Yerlikaya, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye ve milletin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehit ve kahraman gazileri saygı ve rahmetle yad ettiğini kaydetti.

Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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