İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Kanıt' adlı eser, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını belge niteliğinde gözler önüne seriyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği 'Kanıt' adlı eseri, Gazze'nin ruhunu yansıtmaktan çok öte ileriki tarihlerde bugünkü durumun müsebbiplerinin hesap vermesini sağlayan delil olacak." dedi.

Turan, CSO Ada Ankara'da, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2023" sergisinin açılış törenine katıldı. Turan, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den sergiye ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maalesef şu an Gazze'nin, dünyanın vazgeçilmez gündemi, en önemli dertleri ve tüm insanlığın ortak acısı olduğunu söyledi.

Birkaç özellikli ülke hariç hiç kimsenin İsrail'in yanında durmadığını ifade eden Turan, " İsrail'in amansız, limitsiz, hesapsız yaklaşımı, insanların hayalinin ötesinde zulmü, maalesef dünyanın en önemli gündemi. Ümit ediyorum ki bir an önce bu zulüm biter, Amerika başta olmak üzere tüm ilgili ülkeler gereğini yapar ve İsrail'in Gazze'ye zulmü son bulur." diye konuştu.

Turan, son dönemde tüm ülkelerde tartışılan konular ve Amerika'da da yavaş yavaş dile getirilen konuların, gidişattan kimsenin memnun olmadığını gösterdiğini belirtti.

"Herkesin aklını başına alması gerekiyor"

Çok kısa bir tarih dilimi içinde 20 bin insanın ölmesinin matematikle, siyasetle, sosyolojiyle izahının olmadığına dikkati çeken Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Başta İsrail ve Amerika olmak üzere destek veren ülkelerin aynaya bakıp, yarın tarih önünde mahcup olmamalarını diliyorum. Bugün, Gazze için çok kıymetli bir çalışma için bir aradayız. Anadolu Ajansı dünyadaki kendine ait alanda ses getiren çok özellikli bir ajansımız, kuruluşumuz. Konuyu dert edinmiş, hem fotoğraflarını hem de yarışmalardan elde ettiği fotoğrafları bugün Ankara'nın, Türkiye'nin gündemine tekrar getiriyor. Gazze başta olmak üzere birçok konuda bugün fotoğraflara tanıklık ettik. Fotoğraf biliyorsunuz, anı durdurmak, adeta geleceğe bir daha unutulmamak üzere bırakmak demek. Her iş, eylem kıymetlidir ancak fotoğrafa ruhu vermek, görmeyi bırakın, duymayı sağlamak bambaşka bir hatıra. O yüzden bugünkü eserlerin tümünün çok uzun yıllar sonra, bin yıllar sonra hala kalacak olması, Gazze'de ne duyduk, ne işittik, ne yaşadık onu bin yıllarca görme imkanı vermesi çok kıymetli bir eylem. O yüzden fotoğrafçılarımızı, jüri heyetimizi, hassaten Genel Müdürümüz ve yönetimini kutluyorum. Gazze'nin derdini, bugün Türkiye'ye taşıma imkanı buldular."

"Kanıt" kitabı

Turan, bugünlerin geçeceğini, zulme destek olanların hesap günü geldiğinde mutlaka adalet önünde hesap vereceğini dile getirdi.

Hesap günü geldiğinde ortaya konan delillerin de kıymetli işler olacağını vurgulayan Turan, "Anadolu Ajansının, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği 'Kanıt' adlı eseri, Gazze'nin ruhunu yansıtmaktan çok öte ileriki tarihlerde bugünkü durumun müsebbiplerinin hesap vermesini sağlayan delil olacak." dedi.

Bakan Yardımcısı Turan, "Bu delillerin bir umut olacağını, ABD'nin İsrail konusundaki tavrının değişeceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Hitler, belli bir süre önce zulümler yaparken hiç hesap vermeyeceğini düşündü. Bosna'da yapılan katliamlarda ilgilileri hiç hesap vermeyeceğini düşündü. Bugün Gazze'de insanlığı katleden, gazeteciyi, kadını, genci, çocuğu, bebeği öldüren insanlar gün gelecek hem milletin vicdanında hem de ilgili adli kurumların karşısında hesabını verecekler. Göreceksiniz, eğer bu millet, ümmet, devlet bu işe sahip çıkarsa mutlaka hesabı sorulacak. Bosna'da sorulduğu gibi Gazze'de de hesabı sorulacak. O yüzden, o gün ne oldu dendiğinde en kıymetli iş Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflar, yapılan çalışmalar olacak."

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, AA yönetimi ve çalışanlarını yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.