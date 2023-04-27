İBB Başkanı İmamoğlu, Çanakkale'de 'Biga Buluşması'na katıldı

??????? İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Millet İttifakı olarak bizim kimseyle kavgamız yok. Tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz.

??????? İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Millet İttifakı olarak bizim kimseyle kavgamız yok. Tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz." dedi.

İmamoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Biga Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri öncesi şehir şehir gezerek milletle bir araya geldiklerini söyledi.

İnsanlarla dertleştiklerini, selamlaştıklarını belirten İmamoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Türkiye'nin 86 milyonluk büyük bir aile olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bizi bir Allah'ın kulu ayıramaz. Biz tam da o ruhun mayasının atıldığı Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız. Birliğimizi hiç kimse bozamaz." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, seçmenlerin 17 gün sonra 5 yıllığına ülkeyi kimin yöneteceğine karar vereceğini anımsattı.

Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Millet İttifakı olarak bizim kimseyle kavgamız yok. Tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz. Paramızı pul yapan ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak, akılcı politikalarla geleceğimizi teminat altına almak, çocuklarımızı ve gençlerimizin umutsuzluğunu ortadan kaldırmak; yapmak istediğimiz bu. Bu millete reva görülen fakirlikle kavga edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de her sorunu çözeceklerini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapacağımız tek şey; ilgili, bilgili, becerikli, liyakatli yönetimi göreve getirmek. Biz hazırız. Ülkeye huzur getireceğiz. 86 milyon insana hizmet edeceğiz. Bir avuç insana değil, eşe dosta akrabaya değil. Biga'ya hizmet etmeye geliyoruz. Bu milletin parası bu millete yeter. Yeter ki sen bu milletin parasını çarçur etme. Biz sizin evlatlarınıza inanıyoruz. Millet İttifakı olarak göreve geleceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Kazandıklarımızı bu milletle paylaşacağız."