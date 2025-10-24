Hulusi Akar: 'Büyük ve Güçlü Türkiye'yi İnşa Edeceğiz'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Çok daha fazla iş yapmak suretiyle asil milletimizin layık olduğu, bu dünya milletler ailesi arasındaki seçkin ve saygın yere oturtacağız. Bunun için bir tarafta Terörsüz Türkiye bir tarafta ise kalkınma hamlesi. Bu konuda yapacağımız çalışmalarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz. Bundan bir de şüphesi olmasın" dedi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gaziantep Valiliğinin ardından MHP Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti üyeleriyle bir araya geldi. MHP İl binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, terörsüz Türkiye sürecinde gerekenlerin yapılacağı vurgusu yaptı.

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz"

Millet ve devlet olarak ülkenin bekası, milletin refahı için yapılması gereken ne varsa yapmak konusunda onları engelleyecek ne varsa tedbirli olmak gerektiğini belirten Akar, "Bir devletin savunması için, birinci güvenliği için, top lazım tüfek lazım, teçhizat lazım, mühimmat lazım. Bu da hepsinden önce milli birlik ve beraberlik lazım. Bu manada 2 bin 500 yıllık Büyük Türk Hakanlığının devamı, sonrasında İslam'la şereflenmiş daha sonra Cumhuriyet'i kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Biz bugünlere kolay gelmedik, bazı sıkıntılarımız var. İnşallah çok daha fazla çalışmak, çok daha fazla iş yapmak suretiyle asil milletimizin layık olduğu, bu dünya milletler ailesi arasındaki seçkin ve saygın yere oturtacağız. Bunun için bir tarafta Terörsüz Türkiye diğer taraftan ise kalkınma hamlesi. Bu konuda yapacağımız çalışmalarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz inanacağız. 86 milyonun tek yumruk ve tek yürek olması lazım. Burada birbirimize karşı sabırlı olacağız. Birbirimize karşı şefkatli olacağız. Kimsenin dini, etnik kökeni, mezhebi kendisine aittir bunda bir sorun yok. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi, biz elhamdülillah Müslümanız. Mezhebiniz var mı var, ama biz mezhepçi değiliz. Biz kimsenin kökeniyle uğraşmıyoruz. 86 milyonu bir ve beraber görüyoruz. Birbirimize sarılacağız ve yürüyeceğiz. Çünkü etrafımızda çok ciddi risk ve tehlikeler var. Yarın ne olacağı belli olmuyor. Her dakika karşımıza bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bu gelişmelere karşı hazırlıklı olmamız lazım. Bizim de millet olarak, devlet olarak ülkemizin bekası için, milletimizin refahı için yapılması gereken ne varsa bunları yapmak konusunda onları engelleyecek ne varsa onlara karşı tedbirli olmamız lazım" dedi.

"Biz 86 milyon kişi kendi yağımızda kavrulacağız"

Gazze'de yaşanan soykırımı örnek gösteren Akar, sadece askeri değil her bakımdan hazır olmak gerektiğini söyleyerek, "İnsanları Gazze'de katlettiler. Etnik temizliğe tabii tuttular. İnsanları soykırıma tabii tuttular. Dünyanın en alçak işlerini yaptılar. Kundaktaki bebekleri katlettiler. Fakat diğer taraftan kendimize bakacağız. Ne Birleşmiş Milletler var, ne uluslararası hukuk var, ne NATO var, ne Avrupa Birliği var. Kimseye güvenmeyin. Biz 86 milyon kişi kendi yağımızda kavrulacağız. Onun için bugünden itibaren o günler görerek yapılması gereken ne varsa, sadece askeri değil, her bakımdan hazır olmamız lazım. Geleceğe karşı, geleceğe yürüyebilmek bakımından kazayı belayı başımızdan salmak lazım. Terörü de teröristi de inşallah hep beraber, hep birlikte Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti burada kararlılık vardır. Devlet burada kararını verdi ve 'Örgütü feshet ve silahını bırak' dedi. Ne yaptılar feshedip silah bıraktılar. Dolayısıyla artık böyle kılla tüyle uğraşmadan bu gelişmeleri takip edeceğiz ve meclisteki komisyonun milli, kardeşlik, dayanışma, demokrasi komisyonunun çalışmalarını takip edeceğiz. Çünkü araya birçok fitne giriyor. İçerden ve dışardan bunu sabote etmek için bunu yoldan çıkarmak için gayret gösteriyorlar. Buna itimat etmeyeceğiz. Biz inançla, ciddiyetle, samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde geleceğe doğru bu terörün bitmesi için yapmamız gereken neyse bunu yaptık, yapacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP