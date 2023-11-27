Hrant Dink cinayeti davası sanıkları birleştirildi
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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında açılan dava, diğer sanıkların da bulunduğu davayla birleştirildi.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirilmesine karar verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika