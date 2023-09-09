Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı
Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladıYENİ DELHİ Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.
Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı
YENİ DELHİ Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. Karşılama sonrası iki lider fotoğraf çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika