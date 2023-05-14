İSHAK KARA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyunu Van'da kullandı. Buldan, "82 milyon seçmenin umudu var bugünkü seçimlerden. Bu akşam büyük bir umutla, Türkiye'nin kaderinin değişeceği umuduyla, hepimizin gözleri sandıklarda olacak. Bu heyecanı ve umudu Türkiye'de her ferdinin yaşaması gerekiyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu, Van Cumhuriyet Lisesi'nde kullandı. Buldan daha sonra yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uzun süredir çalışıyoruz ve bugün artık emeğin karşılığını alma zamanı geldi. Bugün Türkiye'nin her yerinde bütün insanlarımız oylarını kullanacaklar. Umut diyor ve diliyorum ki kullanılan bütün oylarımız bu ülkenin huzuruna, refahına, sevgisine, barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur.

Bu ülke uzun bir süredir aslında çok büyük haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşandığı bir ülke haline geldi. Ancak bugün yapılan seçimlerle birlikte bir değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz. Bütün Türkiye halkları bekliyor.

82 milyon seçmenin umudu var bugünkü seçimlerden. Bugün oyumuzu Van'da kullanıp barışa ve kardeşliğe ama aynı zamanda demokrasiye vesile olması temennisiyle Türkiye'ye bu çağrıyı yapıyor ve oylarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Bu akşam büyük bir umutla, Türkiye'nin kaderinin değişeceği umuduyla, hepimizin gözleri sandıklarda olacak. Bu heyecanı ve umudu Türkiye'de her ferdinin yaşaması gerekiyor. Çünkü uzun süredir insanlarda karamsarlık var. Bir kötülük düzeni var aslında ve bu kötülük düzeninin artık bugünden itibaren bitmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Oylarımızı da bu anlamda Türkiye'nin buna vesile olmasına kaynaklık etmesini talep ediyoruz. Herkese başarılar diliyorum, hepimizin yolu açık olsun. Mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum."