Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi Malatya'da bazı ziyaretlerde bulundu, işadamları ile toplantı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi Malatya'da bazı ziyaretlerde bulundu, işadamları ile toplantı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu deprem bölgesi Malatya'ya gelerek bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Batman'dan karayolu ile sabah saatlerinde Malatya'ya gelen Bakan Şimşek, ilk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Hulusi Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Şimşek, girişte valilik şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı gerçekleşen ziyarette Valilik makamında yöneticiler ile görüştü.

Sonrasında AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçen Şimşek, burada da İl Başkanı Namık Gören tarafından karşılandıktan sonra partide basına kapalı gerçekleşen toplantıya katıldı.

Bakan Şimşek parti ziyaretinin ardından ise Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve daire müdürleri tarafından girişte karşılanan Şimşek, son olarak Sanat Sokağı'nda bulunan toplantı salonuna geçerek işadamları ile toplantı yaptı. - MALATYA