AK Parti'li Bozkurt, Armutçuk Havalandırma Kuyusu Projesi'nin stratejik olduğunu söyledi

Güncelleme:
AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Havalandırma Kuyusu Projesi'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Proje ile Zonguldak'taki 1. ve 2. blok rezervleri üretime hazırlanacak ve güvenli bir havalandırma sistemi tesis edilecek.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutçuk Müessesesi ihtiyacı kapsamında hazırlanan Havalandırma Kuyusu Projesi'nin Türkiye için stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Bozkurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinin devam ettiğini anımsattı.

Bütçe görüşmelerinin bir ülkenin sadece rakamlarının değil, hedeflerinin, önceliklerinin ve gelecek tasavvurunun konuşulduğu en önemli demokratik zeminlerden birisi olduğunu belirten Bozkurt, muhalefet milletvekillerini eleştirdi.

Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zemin, bağırma yeri değildir. Bu kürsü, hakaret kürsüsü değildir. Bu çatı ucuz polemiklerin, siyasi şovların, popülizmin alanı hiç değildir. Ancak üzülerek görüyoruz ki muhalefetin önemli bir bölümü bu tarihi sorumluluğu idrak edememekte."

Zonguldak'ta son derece önemli bir yatırımın imzalarının atıldığını aktaran Bozkurt, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutçuk Müessesesi ihtiyacı kapsamında hazırlanan Havalandırma Kuyusu Projesi'ne değindi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Bozkurt, şöyle konuştu:

"Havalandırma Kuyusu Projesi ile Armutçuk Müessesesi bünyesindeki 1. ve 2. blok rezervleri üretime hazırlanacak, böylece uzun yıllar sürdürülebilir üretim imkanı sağlanacaktır.?Aynı zamanda müessesenin batı kanadında etkin ve güvenli bir havalandırma sistemi tesis edilecektir. 29 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda yüklenici firma belirlenmiş olup, projenin yaklaşık 3,5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Yaklaşık 26 milyon tonluk rezervin üretime hazırlanması açısından bu proje, Zonguldak ve ülkemiz için stratejik bir adımdır."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
