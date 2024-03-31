Hakkari'de yerel seçimler başladı

Hakkari'de sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimi kapsamında, Hakkari'de oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Hakkari'de 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için il merkezinde 39 bin 702 seçmen 183 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Hakkari'de oy verme işlem ise saat 16.00'da tamamlanacak.

YSK, yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı vermişti.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. - HAKKARİ