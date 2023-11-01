Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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HAKKARİ kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 keskin nişancı tüfeği, 8 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 roket sevk fişeği, 5 elektrikli fünye, 5 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 2 bin 578 çeşitli çap ve ebatta mühimmat bulundu.
HAKKARİ kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Pkk'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında PKK'ya ait 1 keskin nişancı tüfeği, 8 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 roket sevk fişeği, 5 elektrikli fünye, 5 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 2 bin 578 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.