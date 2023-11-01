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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 keskin nişancı tüfeği, 8 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 roket sevk fişeği, 5 elektrikli fünye, 5 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 2 bin 578 çeşitli çap ve ebatta mühimmat bulundu.