Hakkari'de hırsızlık, dolandırıcılık ve kadına şiddet olayları azaldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari'de meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 40, dolandırıcılık olaylarının yüzde 67 ve aile içi kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 36 oranında haftalık bazda azaldığını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari'de meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 40, dolandırıcılık olaylarının yüzde 67 ve aile içi kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 36 oranında haftalık bazda azaldığını söyledi.

Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve ilgili birim yöneticileri ile birlikte asayiş toplantısı yaptı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim yöneticileri katıldı. Vali Ali Çelik, 19-25 Kasım tarihleri arasında Hakkari genelinde meydana gelen olayların analiz ve değerlendirmelerine yönelik hazırlanan brifingleri inceledi. Vali Çelik, "İlimizde meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 40, dolandırıcılık olaylarının yüzde 67 ve aile içi kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 36 oranında haftalık bazda azalmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ