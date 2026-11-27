Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi, Beşiktaş olayları nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisinin Beşiktaş'ın Batum'daki maçta yaşanan olaylar nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Bakanlık, tepkisini ve kanıtları ileterek olayların soruşturulmasını ve sorumlular hakkında hukuki işlem yapılmasını istedi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: " Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır. Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır. Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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