Gülru Gezer: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Dünyaya Zenginlik Getirecek

Eski diplomat ve dış politika analisti Gülru Gezer, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin genişletilmiş bağlanabilirliğin kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini artırarak dünyaya zenginlik getireceğini söyledi.

İSTANBUL, 28 Ekim (Xinhua) -- Eski diplomat ve dış politika analisti Gülru Gezer, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin sunduğu genişletilmiş bağlanabilirliğin, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini artırarak tüm dünyaya zenginlik getireceğini söyledi.

Xinhua'ya konuşan Gezer, son on yıllık dönemde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, üç kıtaya uzanan ve Latin Amerika'ya erişen trilyon dolarlık bir girişim haline geldiğini kaydetti.

Eski diplomat, 150'den fazla ülke ve 30 uluslararası örgütün desteğini alan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, ülkelerin kalkınmasına olumlu etki yaptığını belirtti.

Gezer, "Türkiye de Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ve ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesiyle refahın arttığını bildiğimiz için bunun özellikle önemli olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir inisiyatif aracılığıyla bağlantıya geçmenin, dünyaya zenginlik ve barış getireceğini düşünüyorum" dedi.

Gezer'e göre 17-18 Ekim tarihlerinde Beijing'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümünü kutlamak için tam zamanında yapıldı.

Gezer, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında az gelişmiş ülkelerin projelerini finanse ederek ve birçok alanda karşı karşıya oldukları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olarak bu ülkelere yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti.

Uzman, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi derken tek bir inisiyatif söz konusu değil. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin diğer kolları gibi, diğer birçok işbirliği alanları var" dedi.

Gezer, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bu kollarının da gelişmekte olan ülkeler için önemli finansal araçlar sağladığına inandığını söyledi.

Gezer, "Günümüzde en büyük zorluk, ihtiyaç sahibi ülkeler için finansal kaynakların bulunması. Bu anlamda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki projelerin finansmanı için önemli bir araç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Eski diplomata göre Türkiye ve Çin, Orta Koridor İnisiyatifi ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasında bağlantı kurarak işbirliklerini artırıyor.

Gezer, Türk ve Çinli diplomatlar arasında görüşülen en önemli konulardan birinin, Orta Koridor ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin nasıl uyumlu hale getirileceğine yönelik olduğunu belirtti.

Gezer, "Türk ve Çinli yetkililerin, bu alandaki işbirliğini artırmaya istekli olduğunu biliyoruz. O yüzden Orta Koridor'un aslında Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne alternatif olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan bu ikisinin örtüşmesini sağlayarak iki inisiyatiften de yararlanabileceğimize inanıyorum" dedi.