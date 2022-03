Görevden alınan Faruk Çelik suskunluğunu bozdu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım

Gıda Tarım Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Faruk Çelik, 2015'te getirildiği görevinden 19 Temmuz 2017'de alınmıştı. Faruk Çelik'in görevden alınmasından tam 9 ay sonra 28 Nisan 2018'de TRT'de yayınlanan Payitaht dizisinin 48. bölümünde dikkat çeken bir sahne yayınlanmıştı.

DİZİDEKİ ET LOBİSİ SAHNESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Osmanlı'da et fiyatlarının konu alındığı sahnede şu diyaloglar yer almıştı: "II. Abdulhamid, huzuruna 'Kasap Loncası Başkanı/Bakanı' ve eti ucuza satan 'Cömert Çiftlik Sahibi Etçi Faruk'u çağırıyordu. Pahalı etin nedeninin sorduğunda aldığı 'hayvan varlığını artırmak' yanıtından memnun olmayan Abdulhamid, 'Kasap Loncası Bakanı'nın istifasını isterken, çiftlik sahibi Faruk'u onun koltuğuna oturtmaya karar veriyordu. Abdulhamid, söz konusu sahnede ailesiyle görünen lonca başkanına da 'Loncanın başına siz geçeceksiniz lakin evvela namınızı duyurmanız gerek' ifadelerini kullanıyordu. Sahneyi ilginç kılansa 'Lonca Başkanı/Bakanı'nın kellesini alan çiftlik sahibini oynayan oyuncunun, Namet'in sahibi Faruk Kayar olmasıydı."

Faruk Çelik

"AÇIN O SAHNEYİ İZLEYİN, KIRGINIM"

Faruk Çelik, Sözcü'den Aytunç Erkin ile yaptığı söyleşide et lobilerinin varlığını ve TRT'de yayınlanan Payitaht dizisindeki bu sahneye olan kırgınlığını şu sözlerle ifade etti: "Açın Payitaht dizini izleyin. Kırgınım... TRT'de yayınlandı biliyorsunuz. Orada göreceksiniz. Et lobisinden birisi o dizide oynadı. Şunu söylüyorum: Her alanda lobi var! İlaç sektöründe de aynı! İthalata dayalı anlayışı savunan bir yapı var. Bizim yapmamız gereken bunu kırmak, üretimi teşvik etmekti. Yapmaya çalıştık ama ömrümüz yettiği kadar. Anlatacak çok şey var. 'Hazır var. Ne gerek var. Daha uygun getiririz' diyorlar ama uzun vadede daha pahalıya patlıyor."