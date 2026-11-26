Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da oynanan maçta 'Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı