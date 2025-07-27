Gençlik ve Spor Bakanlığı, Asya Kalkınma Bankası Heyeti ile İşbirliği Toplantısı Düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Asya Kalkınma Bankası heyeti ile tanışma ve iş birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Asya Kalkınma Bankası Yönetici Müdürü Supak Chaiyawan ve beraberindeki heyet, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Program kapsamında heyet, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci'yi ziyaret etti. Görüşmede bakanlığın gençlik ve spor politikaları, yürütülen projeler ve gelecek döneme ilişkin hedefler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılırken, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet, ziyaretlerine Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek devam etti. Ziyarette bakanlığın faaliyetleri ve geleceğe dönük stratejik planlamalar sunumlar eşliğinde aktarılırken, gençlere yönelik yenilikçi programlar, spor altyapısının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliği imkanları üzerine istişarelerde bulunuldu. Görüşmelerde gençlerin sosyal kalkınmada aktif rol almalarını sağlayacak yeni proje önerileri de değerlendirildi.

Asya Kalkınma Bankası heyeti, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ı da ziyaret etti. Yapılan toplantılarda gençlik hizmetleri, spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, sporcuların desteklenmesi ve sürdürülebilir iş birlikleri üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. Konuk heyete ayrıca gençlere barınma hizmeti sunan Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu tanıtıldı. Heyete yurtların kapasitesi, mevcut yapıları ve hizmet standartları hakkında bilgi verildi.

Heyet, daha sonra Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR yetkilileriyle de bir araya gelerek, geniş kapsamlı görüşmelerde bulundu. Bu ziyaretlerde sosyal hizmetler, istihdam olanakları, gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonu, sosyal destek mekanizmaları ve ortak yürütülebilecek projeler detaylı şekilde ele alınırken, gençlerin çok yönlü desteklenmesine yönelik atılabilecek somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaret ve yapılan toplantılarla önümüzdeki süreçte Asya Kalkınma Bankası ile işbirliğinin somut adımlarla daha da pekiştirilerek, Türkiye'nin gençlik ve spor politikalarına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve karşılıklı tecrübe aktarımında bulunulması hedefleniyor. - ANKARA