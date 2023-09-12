Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tacikistan'ı Orta Asya'da güvenilir bir dost ve müşterek gelecek için el ele çalışabilecek bir ortak olarak görüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tacikistan'ın bağımsızlığının 32. yılı münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tacikistan'ın kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tacikistan'ı Orta Asya'da güvenilir bir dost ve müşterek gelecek için el ele çalışabilecek bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Tacikistan'ın bağımsızlığının 32. yılı münasebetiyle başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bakan Osman Aşkın Bak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Bak, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Tacikistan hükümetini ve Tacik halkını tebrik etti.

Türkiye ile Tacikistan'ın ortak tarih ve kültürel mirasla birbirine bağlı kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Bu kardeşlik bağları her türlü insani, siyasi ve iktisadi ilişkilerimizi geliştirmek için güçlü bir temel teşkil etmektedir." dedi.

Türkiye'nin Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyıp ülkede büyükelçilik açan ilk ülkelerden olduğunu hatırlatan Bak, "1995 senesinde 9. Cumhurbaşkanımız merhum Sayın Süleyman Demirel'in Tacikistan'a yaptığı ziyaret, iç savaş süresince ve şu anda büyükelçiliğimizin açık tutulması ve ilişkilerimizi sürdürmek için gösterdiğimiz çaba ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarının yansımasıdır." diye konuştu.

Bak, Orta Asya'nın dünya siyasetinin odak noktalarından biri haline geldiğine işaret ederek, "Tacikistan'ı Orta Asya'da güvenilir bir dost ve müşterek geleceğimiz için el ele çalışabileceğimiz bir ortak olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Tacikistan ile spor, ulaşım, tarım, sağlık, enerji, altyapı, eğitim ve savunma sanayi alanlarında gelişen ilişkileri bulunduğunun altını çizen Bak, "2022'de 560 milyon dolar düzeyine ulaşan toplam ticaret hacmimizi en yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları 1 milyar dolar hedefine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bak, bu adımlarla Türk ve Tacik halklarını birbirine daha da yakınlaştırmayı arzuladıklarını belirterek, sporun bunu gerçekleştirmek için en güçlü köprülerden biri olduğunun altını çizdi.

Sportif faaliyetlerin farklı coğrafyalardaki insanları kardeşlik ikliminde buluşturan enstrümanlardan biri olduğunu ifade eden Bak, Türkiye'nin her türlü sportif işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.

Bak, Tacik halkı ve devletine 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında gösterdiği dayanışma için şükranlarını ileterek, Tacikistan'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin çabalarının Türk halkının hafızasında yerini aldığını kaydetti.