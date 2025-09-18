Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Muş'ta gençlerle buluştu

Muş'ta gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem gençlik kaplarında hem de yurtlarımızda 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Muş'a geldi. Kentteki programı kapsamında Bakan Bak, Tarihi Murat Köprüsü Kitap Kahve'de düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Bak, onlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

Ziyaretler kapsamında kente yapılan yatırımlar ve gençlik projeleri hakkında bilgi veren Bakan Bak, yatırımların devam edeceğini söyledi. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayarak önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Bakan Bak, "Ben de müsabakaları takip ettim. Takımımız grupta 5'de 5 yaptılar. İsveç'i yendiler 6'da 6 yaptılar. Ondan sonra Polonya'yı yendiler, 7'de 7 yaptılar. Sonra Yunanistan karşısında müthiş bir galibiyet elde ettiler. Hiç yenilmeden finale geldiler. Yüreklerimizde ve kalbimizde heyecanı yaşattılar. Türk sporcusu böyle olur. Oradaki katkılarından dolayı hocamıza, teknik hocamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizleri gururlandırdılar. Son 2 dakikaya da önde girdik ama final serisindeki tecrübe, hatalar vesaire dediğin zaman altın madalyaya ulaşamadık ama bu bir başlangıç. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, 'Sporcularımızın maçı kaybettikten sonraki gözyaşları toprağa düşen tohumlar gibi'. dolayısıyla önemli başarılara imza atacağımızdan eminiz" dedi.

"Spor tesisleri devrimi yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı'nın vizyonu, sporun içinden gelmesi, spora yaptığı yatırımlar nedeniyle de çok ciddi bir atılım içerisinde olduğunu söyleyen Bak, "Spor tesisleri devrimi yaşanıyor. Modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, halısaha, tenis kortları vesaire pek çok tesis yapılıyor. Yapılmaya devam ediliyor. Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi var. Avrupa'nın ve dünyanın en modern basketbol tesisi. Orada üç tane altyapılar için salon var. 500'er kişilik. Yine 10 bin kişilik ana salon var. Bir de milli takımın antrenman yapması için ve bazı özel maçların yapması için bin 500 kişilik salon var. Yine basketbol lisesi, kütüphanesi, milli takım kamp tesisi ve oteli var. Dolayısıyla inanılmaz bir tesis" şeklinde konuştu.

Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'na damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımının başarısına değinen Bakan Bak, milli sporcuların Kanada, ABD ve Japonya'yı yenerek finale çıktığını hatırlatarak, "Sporcularla gurur duyduğunu dile getiren Bak, "Finalde maçı 3-2 maçı kaybettik. Ama bunlarla da gurur duyuyoruz. Çünkü finalin sultanları 2023'te de Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Ben de oradaydım Brüksel'de. Yine Dünya Voleybol Ligi'nde de şampiyon oldular ve başarıları devam ediyor. Yine erkek takımımız, Filipinler'de grubunda üçte üç yaparak çıktı. Erkek takımımız dünya kategorisinde de en genç takım.16'da Hollanda'yla oynayacaklar. Oradan da çeyrek finale inşallah adım adım gelecekler. Tabi üst lige çıkmaları çok önemli. Bunlar tarihi başarılar. Bu başarıların arkası gelecek çünkü yapılan yatırımlar, tesisler çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Sporun iyileştirici gücüne, dokusuna, heyecanına, coşkusuna, enerjisine inanıyoruz"

Muş'a çok yatırımların yapıldığını ve devam edileceğini aktaran Bak, sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirterek, "Sporun iyileştirici gücüne, sporun insanlarla olan sosyal yapısına, dokusuna, heyecanına, coşkusuna, enerjisine inanıyoruz. Ben de spor yapmış birisiyim. Futbol hakemliği yapmış birisiyim. Antrenörlük yapmış birisiyim. Yöneticilik yapmış birisiyim. Federasyon başkanlığı yapmış birisiyim.Yine tekrar bakanı olarak görev yapıyorum. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış, sporu bir yaşam tarzı olarak gören bir kişi olarak gençlerle bir arada olmak bizlere gurur veriyor. Çok çok heyecanlıyız. Tabi inanılmaz bir şekilde mutluyuz gençlerimizin spor yapmasından. Çünkü spor salonunda gördüğümüz her genç, yüzme havuzunda gördüğümüz her genç, atletizm pisti de gördüğümüz her genç gerçekten hem sağlığı açısından hem de ülkemizin başarıları açısından çok çok önemli. 2 yıl öncesine kadar evinde oturan gencimizin hem yaşama katılması, ailesini mutlu etmesi, spor içinde olması, yeni arkadaşlıklar kurması çok çok önemli. İşte bu sporun iyileştirici gücü, heyecanı, coşkusu ve bunlar da tabi, bizleri mutlu ediyor. Daha çok şeyler yapacağız, daha çok yatırımlar yapacağız. Bu noktada sayın cumhurbaşkanımızın talimatı ve vizyonu var" diye konuştu.

"2032 Avrupa Futbol Şampiyonası"nın Türkiye'de organize edileceğini belirten Bakan Bak, "Bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Milli takım kamplarında olan sporcularımız judoda, karatede, tekvandoda yine boksta pek çok branşlarda başarılı sporcularımız var. Gençler, hakikaten bu toplum için çok çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Biz sporun iyileştirici gücünü kullanmak istiyoruz. Biliyorsunuz sayın cumhurbaşkanımızın en büyük projem dediği, sahip çıktığı ve takip ettiği 'Terörsüz Türkiye' projesi çok çok önemli. Burada sporu çok önemli rolü var. Sporu çok etkin bir şekilde kullanmalıyız. Sporla birlikte kaynaşmalıyız. Sporla birlikte ağlamalıyız. Birlikte coşmalıyız. Birlikte heyecanlanmalıyız. Birlikte bu başarıları paylaşmalıyız. Bayrağımızı göndere çektirmek için çalışmalıyız. Biz inanıyoruz ki bu bölgeye yapılan yatırımlar, artarak devam edecek. Teknofest var. İstanbul'da yaklaşık 1 milyonun üzerinde insanın katılımı bekleniyor. Heyecanımız var. Orada yarışmalar var. Sporcularımız da oraya katılıyor. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesinin en önemli unsurlarından bir tanesi bu" dedi.

"Avrupa'da pek çok ülkenin nüfusu kadar üniversiteye giden öğrencilerimizi yurtlarımızda barındırıyoruz"

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem gençlik kaplarında hem de yurtlarda 1 milyon yatak kapasitesine ulaştıklarını belirterek, "Avrupa'da pek çok ülkenin nüfusu kadar üniversiteye giden öğrencilerimizi yurtlarımızda barındırıyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz, sadece yatak ücreti ortalama 900 lira. Dolayısıyla 600 bin kişiye burs, 900 bin kişiye de kredi veriyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi bakanlığımızın yaptığı yatırımlar, spora yaptığı yatırımlar, tesislere yaptığı yatırımlar sizleri karşımızda görünce çok çok mutlu oluyoruz. Muşspor da 2. lige çıktı. Muş'a başarılar diliyoruz. Muşluların stadyum ilgili talepleri var. Onları da yerine getireceğiz. Sayın vekilimiz, sayın valimiz ifade ettiği tribünlerin büyütülmesi ile alakalı talepleri var. Geliştirilmesi ile ilgili kapasitenin arttırılması ile ilgili. Dolayısıyla sporu etkin bir şekilde kullanmak çok çok önemli. Spor biliyorsunuz bağımlılıkla mücadelede, uyuşturuculu, işte dijital hususlarda içkiyi, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutan, onları kaynaştıran güçlü bir argüman. Biz bunu aktif olarak kullanıyoruz. Çünkü gençlik merkezlerimizdeki müzik yarışmaları, işte ders çalışan çocuklarımıza dil, resim, müzik gibi birçok eğitimler veriliyor. Herkesi buraya bekliyoruz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde Türkiye'de yaklaşık 12 milyon gencimiz, vatandaşımız ve sporcumuz yüzme öğrendi ve bu hala devam ediyor. Dolayısıyla sporla kalın sporun bu iyileştirici gücünden faydalanın. En önemli şey anne ve babanızı çok seveceksiniz. Anne ve babanız çok kıymetli. Hayatınıza dokunan öğretmeni antrenörü komşunuzu arkadaşınızı unutmayın, vefalı olun" dedi.

Programda bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır ise Muş'un Türkiye'nin en genç beşinci şehri olduğunu ifade ederek, "Bizim burada ağırlamaktan en keyif aldığımız bakanlıkların başında Gençlik ve Spor Bakanlığı geliyor. Her gencin sporla eğitim görmelerini istiyoruz. Ortak önceliğimiz gençlerimiz. Muş okul sporlarındaki lisanslı spor artışlarında ilk sırada yer alıyor. İki yıl öncesine kadar sonlarda yer alıyorduk. Gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok branşta gençlerimizi salonlara dolduruyoruz. Yaz kurslarımızı büyük bir katılımla tamamladık. Sporda önemli başarılarımız var" diye konuştu.

Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Bak, gençlerin seslendirdiği türküleri dinledi. Gençlerle toplu fotoğraf çektiren Bak'a AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce, kurum amirleri ve sporcular eşlik etti. - MUŞ