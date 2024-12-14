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Genç Parti Lideri Şahindur: Asgari ücret 50 bin lira olmalı

Genç Parti Lideri Şahindur: Asgari ücret 50 bin lira olmalı
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Haberler.com'a konuk olan Genç Parti Lideri Burçin Şahindur, asgari ücret talebini açıkladı. "Asgari ücret 50 bin lira, en düşük emekli maaşı 35 bin lira olmalı." diyen Şahindur, "22 yılda toplanan 3 trilyon dolarlık vergi doğru kullanılsa, asgari ücreti de emekli maaşını da artırırız." dedi.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörleri sunucu Melis Yaşar ve Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Şahindur, ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRET 50 BİN LİRA OLMALI"

Şahindur, asgari ücretin 50 bin lira, en düşük emekli maaşının ise 35 bin lira olması gerektiğini ifade ederek, "Bize diyorlar ki kaynağı nereden bulacaksın? Bu ülkede AK Parti iktidarında 22 yılda toplanan 3 trilyon dolarlık vergi doğru kullanılsa bu rakamlar fazla gelmezdi." dedi.

Genç Parti Lideri Şahindur: Asgari ücret 50 bin lira olmalı

"VERGİLER NEREYE GİTTİ?"

AK Parti iktidarının çok büyük bir vergi gelirine rağmen, bu kaynağı etkin kullanamadığını ileri süren Şahindur, "Köprüler, hastaneler, yollar yaptık diyorsunuz ama memuruna, emekliye, öğrenciye hak ettiği desteği vermemişsiniz. Bu para nereye gitti? AK Parti iktidarının bu halka her kesimine ikna edecek bir hesap, bir muhasebe yapması lazım. Eğer ki bir daha iktidarı istiyorlarsa. Öncelikle insanlara bu parayı nereye kullandıklarını mantıklı bir şekilde açıklamaları lazım. Biz bu parayı doğru kullansak asgari ücreti 50 binde veririz, 35 binde veririz." diye konuştu.

Genç Parti Lideri Şahindur: Asgari ücret 50 bin lira olmalı

"ÜRETİME DAYALI EKONOMİ TEK ÇIKIŞ YOLU"

Burçin Şahindur, ekonomik sorunların çözümü için üretime dayalı bir modelin şart olduğunu belirtti. Şahindur, özellikle tarım ve hayvancılığı destekleyerek enflasyonun düşürülebileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Şu anda çiftçilerin malları elinde kalıyor, tarlada çürüyor. Bu ülkede TOKİ diye bir kurum var. Madem bu TOKİ'yi bir de Ç'ye ekle, çiftçiliği de yaz. Her ile soğuk hava depoları, besin depoları, silolar yapsalar, köylünün, çiftçinin elindeki mal ziyan olmasa, oralarda toplansa. Sonra bir hal yasası çıkarsa... Devlet çiftçiye, üreticiye yaptığınız maliyetin minimum yüzde 40 karıyla alım garantisi verse ve bir üretim politikası, bir üretim ekonomisine ülkeyi çevirseniz her anlamda enflasyon düşer mi? Düşer. Bunların hepsi birbiriyle desteklendiğinde zaten bu verdiğimiz paranın alım gücü de artacağı için insanlar huzurlu, mutlu, refah içinde bir yaşam sürecekler. Yani üretmek aslında bütün iş burada."

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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