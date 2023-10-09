Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin BM toplantısına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu'nun, BM Genel Sekreteri Antnio Guterres başkanlığındaki ilk toplantısına katıldı.

Video konferans yöntemiyle Antnio Guterres'in katılımıyla yapılan ilk hibrit toplantıda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak, Geleceğin Zirvesi çerçevesinde konulara katkıda bulunmak için yerel ve bölgesel katılım, eylem ve çok düzeyli iş birliği konularına değinildi.

Toplantıda ayrıca sürdürülebilir kalkınma, sosyal içerme, iklim eylemi, yeni kentsel gündem ve insan hakları da dahil olmak üzere çok yönlü ve örtüşen krizlere karşı önlemler ve uluslararası anlaşmalar, standartların geliştirilmesiyle ilgili olarak yerel ve bölgesel yönetimlerin katılımı ve eylemleri ile ilgili stratejik konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Danışma grubu, Başkan Fatma Şahin'in de arasında bulunduğu yerel ve bölgesel yönetimlerden 15 temsilci ve Kolombiya, Hindistan, Nijerya, Filipinler ve İspanya olmak üzere beş ülkeden, çok düzeyli yönetişim konusunda sorumlulukları veya tanınmış uzmanlığı bilinen düşünce liderlerinden oluşuyor. Bir yıl boyunca çalışmalarına devam edecek danışma grubu, Genel Sekreter Guterres ile üç kez bir araya gelerek Geleceğin Zirvesi'nin hazırlık süreçlerinde dikkate alınacak yerel ve bölgesel yönetim boyutları hakkında bilgi verecek.

Toplantıda konuşma yapan Genel Sekreter Guterres, katılımcılara teşekkür ederek, "Çok yönlü kurumları daha etkili hale getirmenin, insanların ve gezegenin karşı karşıya olduğu mevcut ve gelecekteki zorluklarla başa çıkmanın yollarını değerlendirirken, yerel ve bölgesel otoritelerin perspektiflerine ve katılımına ihtiyacımız var" dedi.

Şahin eğitim çalışmalarına değindi

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, davet için teşekkür etti. Konuşmasında eğitim konusuna değinen Başkan Şahin, "Gelecekteki eğitim sistemlerinin daha kapsayıcı, esnek, sürdürülebilir olmasına yardımcı olabiliriz. Ancak her ülkenin ihtiyaçları farklı. Bu önerilerin uygulanması, yerel şartlar ve ihtiyaçlara göre adepte edilmesi gerekiyor. Eğitim konusunda 8 başlık belirlenmesi gerekiyor. Bunlar erişilebilirlik ve kapsayıcılık, teknolojik ve dijital gelişmeler, öğrenme odaklı yaklaşım, öğretmen eğitimi ve destek, sürdürülebilirlik eğitimi, kültürel çeşitlilik bilinci, hayat boyu öğrenme ve değerlendirme. Eğitimi dönüştürme konusunda kapsayıcı, kaliteli eğitim için çok düzeyli iş birliklerine olan katkımızın tanınması ve ölçülmesine yönelik çabaların arttırılması yönünde bütün dünyaya çağrıda bulunmaktayız" diye konuştu. - GAZİANTEP