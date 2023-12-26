Gaziantep Aile Akademisi bakanların katılımıyla açıldı

Bakan Ömer Bolat ile Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Gaziantep Aile Akademisi'nin açılışını yaptı

Bakan Göktaş: "Aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi sarsacak içeriklere karşı bilhassa medyamızı daha hassas davranmaya davet ediyorum"

Bakan Bolat: "Aile akademisi aile müessesesinin korunması için büyük önem taşıyor"

GAZİANTEP - Gaziantep Aile Akademisi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açıldı. Bakan Göktaş, ailenin korunması için medyaya önemli görevler düştüğünü ve Aile Şurası'nda ailenin korunmasına yönelik önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Aile Akademisi'nin açılış törenine katıldı. Açılış programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulundu.

"Aile akademisi aile müessesesinin korunması için büyük önem taşıyor"

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Projenin uygulayıcısı değerli başkanım Fatma Şahin'i tebrik ediyorum. Katkıda bulunan hocalarımıza da üniversitelerimize de şükranlarımı soruyorum. Çünkü zararlı akımların taarruzu altındayız, çeşitli yollarla zihinlerimize saldırı var, ailelerimize, çocuklarımıza saldırı var. Bunlarda birisi de aile müessesesi. Aileyi bir müessese olarak görmek lazım. Sadece erkek ile kadını birbiriyle evlenmek istemek istediğinde bir araya gelip sonra birbirimizden sıkıldık, iyi bitti. Kısa zamanda bırakmak isteyeceği bir birliktelik olarak görmemek lazım. Bu zararlı akımların da geldiği ve yaymaya çalışan gruplara kişilere baktığımızda, onları bu zararlı akımların pençesi altında kötülüğe uğradıklarını ve toplumun geri kalan kesimlerini de kendilerine benzetmek için bir büyük gayret ettikleri ve bunları akıma dönüştürmeye çalıştıklarını görüyoruz. O yüzden bu aile akademisi aile müessesesinin korunması için büyük önem taşıyor. Emeği geçenleri gerçekten tebrik ediyorum" dedi.

"Böyle bir akademiyi Gaziantep'e kazandıranlara teşekkür etmek gerekir"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Akademisi ile ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayırlı bir hizmetin hayata geçirilmesi için bir aradayız. Aile kavramının gücüne, birlikte öğrenmeye ve büyümeye inanan tüm kurumlarımızı, şahısları ve sivil toplum kuruluşlarımızı kutluyor, şehrimize Aile Akademisi'nin kazandırılmasındaki emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Değişen dünya düzeni aile kavramını da olumsuz etkiliyor"

Değişen dünya düzeninin toplumun temel yapı taşı olan aileyi de olumsuz etkilediğini söyleyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümler sosyal, kültürel ve iktisadi alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarını derinden etkilemektedir. Bu değişim ve dönüşümden hiç kuşkusuz aile kurumumuz da etkilenmektedir. Bakanlık olarak bir taraftan ailelerimizi bu gelişmelere karşı daha hazırlıklı kılmaya çalışırken, diğer taraftan da bu değişimlerin doğuracağı risklere karşı ailelerimizi daha dirençli ve bilinçli hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi sarsacak içeriklere karşı bilhassa medyamızı daha hassas davranmaya davet ediyorum"

Günümüzde aileleri ve toplumsal değerleri sarsan durumlara karşı hassas olunması çağrısında bulunan Bakan Göktaş, "Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kötü, çirkin ve yanlışın hızla yayıldığı bu çağda, iyi doğru ve güzeli içinde barından aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi sarsacak içeriklere karşı bilhassa medyamızı daha hassas davranmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, aileye gerekli önemi vermeyen hiçbir toplum ekonomik açıdan ne kadar müreffeh olursa olsun geleceğine güvenle bakamaz. Bu yönüyle aile, yapısı, değerleri ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan bir kurumdur. İşte tam da bu noktada ailelere rehberlik edecek, onlara gerekli destekleri sağlayacak ve aile dinamiklerini daha da sağlamlaştıracak Aile Akademisi'nin varlığını oldukça kıymetli buluyorum. Önceliğimiz her zaman aile oldu, olmaya da devam edecek. Hanımefendi Emine Erdoğan, her zaman modern dünyada ailenin korunaklı bir sığınak olduğuna, güvenli aile ortamının, güçlü ve sağlam karakterli bireylerin yetişmesine önemli katkılar sağladığına dikkat çeker" şeklinde konuştu.

"Aile Şurası'nda ailenin korunması için önemli kararlar aldık"

Bakanlık olarak ailenin korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda ve Aile Şurası'nda alınan kararlarla ilgili de bilgi veren Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak biz de aileyi koruma ve aile değerlerimize sahip çıkma anlayışı ile 2023 yılında 'aile' odağında bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda sivil toplum, üniversiteler ve diğer tüm sosyal taraflarla iş birliğinin öneminin farkındayız. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' sloganıyla Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz sekizinci Aile Şurasıyla adeta taçlandırdık. Şurada alınan kararlar doğrultusunda hazırladığımız 'Ailenin Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını' da yakın bir zamanda açıklayacağız. Türkiye Yüzyılı ailenin yüzyılı olacak şiarıyla da Cumhuriyetimizin ikinci asrında aile yapımızı ve bilhassa gençlerimizi, çağın risklerinden korumak ve gelişimlerini desteklemek için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. Aile temelli sosyal politikalarımızı sağlam temellere dayandırmak için Bakanlık faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesi amacıyla Aile Enstitüsü kurulmasına dair çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ailenin güçlendirilmesi, aile değerlerinin bir sonraki nesillere bir miras gibi devredilmesi için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"10 bin aileye ulaştık ve yüzde 80 başarıyla ailelerin devamlılığını sağladık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise aile akademisi ve aileye yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi vererek, "Bizim medeniyetimizde aile mukaddestir, en büyük hazinedir. Biz ne ana ne de ataerkil bir toplumuz, biz aileerkil bir toplumuz. Aile denilen kurum üzüntüde sığınacağımız bir liman sevincimizi paylaşacağımız kurum. Bilim dünyası 7 yaş çok geç diyor. Milli şuur, gelenekler, nesilden nesle aktarım ailede yapılıyor. Bize ait bu kurumu korumak, kollamak, gelecek olan tehlikeleri bugün nasıl yöneteceğimizi anlamak ve anlatmak için buradayız. Bizim için aile çok önemlidir. Bugün yerelde bu koordinasyon sağlandığın sonuca gidiliyor. Önce bilim ve akılla çalışarak bütün üniversiteler bu kuruma destek veriyor. 12 birimi birbirine koordine ettik. Aile Akademisi öncesi yaptığımız çalışmalarda aileler için 10 yılda 10 bin aileye ulaştık ve yüzde 80 başarıyla ailelerin devamlılığını sağladık. Herkes geldi buraya bu işte ben de varım dedi. Bu model, Türkiye'ye, dünyaya özel bir model olsun ve Gaziantep Modeli kutup yıldızı olarak bütün aileleri aydınlatsın, sorunları çözsün, güçlü aile yapıları oluştursun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ömer Bolat, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla kesilen kurdele ile Gaziantep Aile Akademisi'nin açılışı yapıldı.