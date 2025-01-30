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Gazeteci Hükümlülerin Durumu Değerlendirildi

Gazeteci Hükümlülerin Durumu Değerlendirildi
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AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, cezaevlerinde gazeteci olarak hükümlü bulunanların sayısını değerlendirirken, sadece bir sarı basın kartı hükümlüsü bulunduğunu ve bunun adli suçlardan tutuklu olduğunu belirtti. Yurdunuseven, gazetecilik sıfatının suç işlemeyi meşru kılmadığını vurguladı.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Av. İbrahim Yurdunuseven, gündemdeki sıcaklığını koruyan gazetecilerin gözaltına alınması olayıyla ilgili, "Buna göre neredeyse basın çalışanlarından gazeteci olarak hükümlü bulunan cezaevlerimizde hiç kimse bulunmamaktadır. Ancak bir tek sarı basın kartı hükümlüsü var, o da adli suçlardan tutuklu" dedi.

Yurdunuseven, CHP Grubu'nun önergesi üzerine AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Yurdunuseven, bir kimsenin gazeteci olmasının suç işlemeyi meşru kılmayacağını vurguladı. Yurdunuseven, bazılarının gazetecilik sıfatı kullanarak teröre destek ve adli suçlardan hüküm giydiğini belirterek cezaevinde sarı basın kartlı sadece bir kişinin tutuklu bulunduğunu onun da adli suçlardan hüküm giydiğini vurguladı. Yurdunuseven, "Bizler de halkın haber alma hakkı adına mücadele eden, gerçekleri yalnızca gerçekleri vatandaşımıza ulaştırmaya çalışan ve yaz-kış, soğuk-sıcak demeden tüm zorluklara rağmen görevini sürdürme kararlılığında olan gazetecilerin yanında ve destekçisiyiz. Bir kişiyi basın çalışanı olarak nitelendirebilmemiz için; bazı kuruluşlar tarafından yayınlanan listelerde adı basın çalışanı olarak geçmesi yeterli değildir. Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı meslekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kayıtlarına göre basın kartı sahibi olması gerekmektedir. Hükümlü tutuklulardan alınan yazılı beyanlar incelendiğinde, bazı hükümlü ve tutukluların basın faaliyetine ilişkin somut hiçbir bilgi bulunamadığı, bazı hükümlü ve tutukluların ise çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan listelerde adı geçtiği ve kamuoyunda basın çalışanı olarak bilinmesine rağmen meslek beyanında basın çalışanı olduğunu beyan etmediği görülmüştür. Buna göre neredeyse basın çalışanlarından gazeteci olarak hükümlü bulunan cezaevlerimizde hiç kimse bulunmamaktadır. Ancak bir tek sarı basın kartı hükümlüsü var o da adli suçlardan tutuklu. Bazılarında bağımsız gazeteci, sınır tanımayan gazeteci, internet gazetesi gibi sarı basın kartı olmadan gazeteci sıfatı kullanarak teröre destek veya adli suçlardan hüküm giymiş kişilerdir" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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