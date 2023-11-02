Fransa, Özbekistan'da nükleer yakıt işletmek için pilot proje başlattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Orano firmasının Özbekistan'da uranyum işletmek için pilot proje başlattığını belirtti. Macron, Özbekistan ile stratejik ortaklık geliştirmek için anlaştıklarını da duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer yakıtlar konusunda uzman Fransız Orano firmasının Özbekistan'da uranyum işletmek için pilot proje başlattığını belirtti.

Özbekistan'ın Semerkant kentine ziyaret gerçekleştiren Macron, Fransa- Özbekistan İş Forumu açılışında konuşma yaptı.

Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e bölgede istikrar politikası yürüttüğü için teşekkür etti.

Özbekistan'ın ekonomide dışa açık ve modernleşen bir siyaset güttüğünü dile getiren Macron, buna katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Fransa ve Özbekistan stratejik ortaklık için anlaştı

Fransa ve Özbekistan arasında stratejik ortaklık geliştirmek için Mirziyoyev'le anlaştıklarını duyuran Macron, Fransız ve Özbek savunma bakanlarının gelecek aylarda bir araya gelerek söz konusu ortaklığın hazırlıklarını yapacaklarını kaydetti.???????

Macron, bu ortaklığın iki ülkenin birbiriyle olan bağlarını güçlendireceğini söyledi.

Fransa-Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası'nın kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, Fransız Orano firmasının Özbekistan'da uranyum işletmek için pilot proje başlattığını belirtti.

Macron, iki ülkenin tarım ve su yönetimi konusunda da ortaklıklarını güçlendirme kararı aldığını ve su meselesini ele alan ortak bir zirve yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Özbekistan'da Fransızca eğitiminin arttığını dile getiren Macron, Özbek mevkidaşıyla gelecek yıl Taşkent'te eğitici bir forum düzenlemeyi kararlaştırdıklarını duyurdu.

Orano firmasının hisselerinin yüzde 90'ından fazlası Fransız devletine ait.